Убийце Джона Леннона в одиннадцатый раз отказали в помиловании

26 августа было отклонено очередное прошение Марка Чапмена, который опять просил об условно-досрочном освобождении.

Он именно тот человек, который и застрелил Джона Леннона возле подъезда его дома в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. Вначале подходил за автографом, и экс-битл расписался на обложке только что вышедшего сольного диска Double Fantasy. А потом появился вновь, уже с пистолетом, и хладнокровно застрелил своего кумира.

Чапмен понимал, что делает, ибо сразу же начал бегать по округе с восторженными криками: "Я убил Джона Леннона"… Потом все-таки объяснил, зачем он это сделал: "Хотел прославиться!".

И вот теперь этот человек вновь просит, чтобы его пожизненное заключение отменили. Как и предыдущие 10 раз ему вновь отказали. Против освобождения выступает вдова Джона Леннона - музыкант, художница и общественный деятель Йоко Оно.

Она направила в комиссию по условно-досрочному освобождению письмо, в котором сообщила, что, если Чепмен будет освобождён, то "не будет чувствовать себя в безопасности, да и сам Чапмен также может подвергнуться насилию со стороны поклонников. А кроме того, это было бы несправедливым по отношению к Леннону, который не заслуживал смерти…".

При этом Марк Чапмен во всех прошениях ссылается на свое примерное поведение в тюрьме. Но еще в августе 2018 года комиссия, рассматривая предыдущее, отметила, что "хорошее поведение Чапмена не перевешивает тяжести совершенного им преступления".

И с тех пор, конечно же, ничего не поменялось.