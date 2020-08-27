Новости

Количество самозанятых в первом полугодии выросло вдвое 16:36
В Киеве порвался самый большой флаг Украины 16:29
В Екатеринбурге водитель сбил на переходе четверых детей 16:17
Генпрокуратура не нашла оснований для уголовного дела в ситуации с Навальным 16:15
Минюст Грузии рассказал, что будет с Саакашвили, если он вернется на родину 16:14
НИИ гриппа в Петербурге начнет испытания китайской вакцины от COVID-19 16:10
Убийце Джона Леннона в одиннадцатый раз отказали в помиловании 16:09
Вышел первый трейлер "Цоя" Алексея Учителя 15:51
Итальянский патруль обнародовал видео взрывающейся яхты с казахскими туристами 15:45
Канцлер Австрии назвал сроки завершения пандемии коронавируса в стране 15:36
Кэти Перри родила от Орландо Блума 15:26
Ученые изучили ВИЧ-инфицированную, живущую 25 лет без терапии 15:11
Астрономы обнаружили гигантский радиомост между двумя галактиками 14:55
Путин откроет движение по новому участку трассы "Таврида" 14:53
Зачем пытались захватить посольство Ливии в Беларуси 14:51
В Сочи синоптики предупредили о смерчах над Черным морем 14:50
Путин назвал задержание граждан РФ в Беларуси акцией спецслужб Украины и США 14:45
Путин рассказал о самочувствии дочери после вакцины от коронавируса 14:41
Кабмин выделит 1,2 млрд рублей на развитие внутреннего и въездного туризма 14:30
Вышел фильм о съемках "Довода" 14:30
Правительство выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам 14:21
Кабмин увеличит финансирование программы по обеспечению жильем детей-сирот 14:20
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси 14:14
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-мэра Челябинска 14:14
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей 14:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
В "РГ" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 16:09
Рубрика: Культура

Убийце Джона Леннона в одиннадцатый раз отказали в помиловании

Текст: Александр Алексеев
Джон Леннон и Пол Маккартни. Фото: AP Джон Леннон и Пол Маккартни. Фото: AP
Джон Леннон и Пол Маккартни. Фото: AP

26 августа было отклонено очередное прошение Марка Чапмена, который опять просил об условно-досрочном освобождении.
Круглые очки Джона Леннона проданы на аукционе за 183 тысячи долларов

Он именно тот человек, который и застрелил Джона Леннона возле подъезда его дома в Нью-Йорке 8 декабря 1980 года. Вначале подходил за автографом, и экс-битл расписался на обложке только что вышедшего сольного диска Double Fantasy. А потом появился вновь, уже с пистолетом, и хладнокровно застрелил своего кумира.

Чапмен понимал, что делает, ибо сразу же начал бегать по округе с восторженными криками: "Я убил Джона Леннона"… Потом все-таки объяснил, зачем он это сделал: "Хотел прославиться!".

И вот теперь этот человек вновь просит, чтобы его пожизненное заключение отменили. Как и предыдущие 10 раз ему вновь отказали. Против освобождения выступает вдова Джона Леннона - музыкант, художница и общественный деятель Йоко Оно.

Она направила в комиссию по условно-досрочному освобождению письмо, в котором сообщила, что, если Чепмен будет освобождён, то "не будет чувствовать себя в безопасности, да и сам Чапмен также может подвергнуться насилию со стороны поклонников. А кроме того, это было бы несправедливым по отношению к Леннону, который не заслуживал смерти…".

Фото: badgreeb RECORDS/flickr.com
Пол Маккартни: The Beatles распались из-за семейной ссоры

При этом Марк Чапмен во всех прошениях ссылается на свое примерное поведение в тюрьме. Но еще в августе 2018 года комиссия, рассматривая предыдущее, отметила, что "хорошее поведение Чапмена не перевешивает тяжести совершенного им преступления".

И с тех пор, конечно же, ничего не поменялось.

Культура Музыка Рок Персона: Джон Леннон

Главное сегодня

"Вирус никуда не делся": Путин высказался про вторую волну COVID-19
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков