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27.08.2020 16:56
Рубрика: Общество

Ученые идентифицировали существо, найденное 160 лет назад

Текст: Денис Передельский

Палеонтолог Дэвид Норман из Кембриджского университета и его студенты идентифицировали древнего ящера, останки которого были найдены еще 160 лет назад. Им оказался скелидозавр, обитавший около 193 миллионов лет назад.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Кембриджского университета, а полностью ознакомиться с ним можно в журнале Zoological Journal of the Linnean Society.

Речь идет о первом полном скелете динозавра, восстановленным учеными. Обнаружен он был более 160 лет назад в Великобритании, на западном побережье Дорсета. Датировали его по возрасту слоя, в котором он окаменел. Ученые считают, что это существо обитало порядка 193 миллионов лет назад.

Скелет был полностью собран и отправлен в Британский музей, где его изучил и описал Ричард Оуэн - человек, который придумал слово "динозавр". Однако Оуэн в свое время опубликовал всего две короткие статьи по анатомии данного существа, а многие детали остались неописанными. Оуэн не проследил его связь с другими известными ящерами, и в результате это существо оказалось "похоронено".

Фото: iStock
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И только в наши дни доктор Дэвид Норман фактически завершил работу, начатую Оуэном. Он изучал скелет в течение трех лет и сделал подробное описание и биологический анализ. Причем работы Нормана были опубликованы в виде четырех отдельных исследований.

Палеонтологу удалось реконструировать внешний вид скелидозавра. Он также пишет, что это был ранний предок анкилозавров, бронированных ящеров позднего мелового периода.

"Никто не знал, что на заднем крае черепа у него имелись рога, - пишет Норман. - У него имелось несколько костей, которые никогда не находили ни у одного другого динозавра. Из грубой текстуры костей черепа также видно, что при жизни он был покрыт твердыми роговыми щитками, немного похожими на щитки на поверхности черепа современных черепах. Фактически, все его тело было защищено кожей, на которой был закреплен массив костяных шипов и пластин".

Изучение анатомии этого существа позволило уточнить и его место на генеалогическом древе динозавров. В течение многих десятилетий он считался одним из первых членов группы, в которую входили стегозавры и анкилозавры. Однако теперь ученые считают, что скелидозавр был предком только анкилозавров.

"Очень жаль, что такой важный для науки динозавр никогда не был должным образом описан, - говорит Норман. - Теперь, наконец-то, подробное описание дало много новых и неожиданных открытий, касающихся биологии ранних динозавров".

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