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27.08.2020 15:11
Рубрика: Общество

Ученые изучили ВИЧ-инфицированную, живущую 25 лет без терапии

Текст: Алена Ларина
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В некоторых случаях организму ВИЧ-инфицированных людей удается контролировать вирус самостоятельно. Ученые предложили модель того, как это происходит. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Фото: iStock
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Тот, кто имеет вирус иммунодефицита, как правило, вынужден постоянно принимать противовирусные препараты. И лишь полпроцента таких больных способны обходиться без таблеток: концентрация вирусных частиц у них поддерживается естественным путем на таком низком уровне, что даже не каждый тест вообще определит их наличие.

Таких людей называют "элитными контроллерами" или "нонпрогрессорами". До сих пор у ученых нет ответа, как им удается не давать вирусу размножаться. Небольшое количество ВИЧ сохраняется у них во встроенном в геном виде. Такие "вставки" называют провирусными резервуарами.

Группа ученых под руководством Сюй Юй из Института Рэйгона в США сравнила, как они устроены у 64 "элитных контроллеров" и 41 ВИЧ-инфицированного пациента, принимающего лекарства от вируса. Число вирусных вставок в геномах клеток костного мозга у "контроллеров" оказалось на порядок ниже, чем у обычных пациентов. У двух испытуемых из этой группы исследователи не смогли с первой попытки обнаружить "целые", без мутаций провирусы в геноме. Известно, что в некоторых случаях иммунный отбор приводит к тому, что вирус практически исчезает из организма.

У одного пациента нашли единственный нетронутый провирус и 21 дефектный. У другого - женщины, которая прожила с инфекцией более 25 лет, удалось обнаружить 19 дефектных, не способных к размножению, провирусов, и ни одного целого. До сих пор такая особенность была зафиксирована только у "берлинского пациента" - первого и до недавнего времени единственного человека, которому удалось вылечиться от ВИЧ-инфекции.

По мнению ученых, вероятно, пациентка-"контроллер" станет первым человеком в мире, который справился с вирусом без лекарственной терапии, но пока им еще не хватает данных для окончательного вывода.

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