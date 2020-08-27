Украинцы арестованы на крупнейшем подпольном заводе в Германии

Крупнейшая нелегальная фабрика по производству сигарет на территории Германии была обнаружена в районе немецкого города Краненбург на границе с Нидерландами. Как сообщили в Европоле - полицейской службе ЕС, подпольный завод мог производить около 10 миллионов сигарет в неделю.

Уточняется, что в ходе операции под кодовым названием "Lupa" приняли участие 200 офицеров полиции. На месте преступления им удалось задержать 12 рабочих фабрики. Все они являются гражданами Украины и Польши в возрасте от 28 до 59 лет.

Здесь же правоохранители конфисковали около 11 миллионов готовых к реализации сигарет. Предполагается, что большая часть фальсификата была предназначена для реализации на британском рынке, где стоимость табачной продукции существенно выше, чем в ЕС. Ущерб от производства поддельной продукции в виде недополученных налогов немецкая сторона оценила в 1,5 миллиона евро еженедельно. С учетом того, что подпольная фабрика начала работу еще в 2016 году общие потери могут превысить несколько сотен миллионов евро, сообщили в Европоле.

Общий объем нелегальной табачной индустрии на территории Евросоюза с трудом поддается точной оценке. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office), на территории единой Европы в период с 2013 по 2018 года было конфисковано около 2 миллиардов незаконно произведенных сигарет. Ущерб бюджету ЕС от этого вида незаконной деятельности составляет до 10 миллиардов евро, уточнила газета The Brussels Times.