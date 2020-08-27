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27.08.2020 22:01
Рубрика: Общество

Успение Пресвятой Богородицы: как провести праздник, а что делать нельзя

Текст: Мария Городова
Великий праздник Успения Пресвятой Богородицы, отмечаемый 28 августа, многие верующие смогут провести в храме, в отличие, например, от Пасхи, которая в 2020 году пришлась на период самоизоляции. Кстати, праздник Успения Пресвятой Богородицы часто называют Богородичной Пасхой. О том, почему, чуть позже. Сначала подчеркну: Успение очень значимый праздник, и даже длится он не один день, а начиная с 28 августа и вплоть до вечера 5 сентября. В храмах в эти праздничные дни будут говорить о событии Успения Божией Матери, читать молитвы в честь этого, и каждый желающий сможет участвовать в богослужении, естественно, при условии соблюдения положенных санитарных мер.
"Успение Пресвятой Богородицы". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска "Успение Пресвятой Богородицы". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
"Успение Пресвятой Богородицы". Фото: иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска
Фото: РИА Новости
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Хотя то, что христиане отмечают смерть Богородицы столь торжественно, на первый взгляд, странно. Напомню: древнерусское слово "успение" означает засыпание, сон. А в отношении Божией Матери - смерть, кончина, причем по отношению к Богородице слово "Успение" пишется с заглавной буквы.

Ее спеленутое тело

Сложили в молодом лесу.

Оно от мук помолодело,

Вернув бывалую красу.

Уже не шумный и не ярый,

С волненьем, в сжатые персты

В последний раз архангел старый

Влагает белые цветы, -

это Александр Блок, сумевший удивительно тонко передать нам сразу два мотива Успения Пресвятой Богородицы: сдержанную печаль расставания, печаль неизбежную, когда мы теряем того, кто нам близок. И тихую, еще неясную радость от того, что сердце ощущает: это расставание не навечно, за этим расставанием тайна, и оно еще обернется встречей.

Христиане потому и чествуют событие смерти Богородицы как праздник, что понимают: Христос победил смерть. Победил, даровав каждому путь спасения. Поэтому самый большой праздник христиан - Пасха, Светлое Христово Воскресение. Поэтому праздник Успения часто называют Богородичной Пасхой.

Так что же произошло в тот день, когда тело усопшей Матери Христа спеленали и положили в гробницу Гефсиманского сада?

Фото: Сектор коммуникаций Санкт-Петербургской епархии
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Точное время, когда произошло Успение Пресвятой Богородицы, неизвестно. Очевидно, что это было до первых гонений на христиан, развязанных безумцем Нероном в 64 году. Согласно преданию Мать Христа после распятия Своего Сына скромно жила в доме апостола Иоанна Богослова - в Иерусалиме и Эфесе (западное побережье Малой Азии), проводя время в молитве. Тоскуя и скорбя об ушедшем Сыне, Мария часто приходила на то место, где Она видела Его последний раз - на Елеонскую гору, откуда уже Воскресший Христос много лет назад вознесся на небо. Во время одной из молитв на Елеонской горе перед Богородицей предстал архангел Гавриил и возвестил Ей, что через три дня Она перейдет в вечность.

Мы помним, что архангел Гавриил являлся Деве Марии не единожды. Много лет назад в Назарете он принес Ей благую весть, что Она родит Христа, Сына Божия. На этот раз он тоже принес Ей благую весть о том, что через три дня Она закончит Свой скорбный, полный страданий земной путь и перейдет на небо, где будет вечно пребывать со Своим Сыном и Богом Иисусом Христом. Именно о нем, об архангеле Гаврииле, пишет Блок: "Уже не шумный и не ярый,/ С волненьем, в сжатые персты/ В последний раз архангел старый/Влагает белые цветы". Здесь эпитет "старый" употреблен в смысле "прежний", тот, что был раньше, когда сообщал (в Церкви говорят "благовествовал") Богородице о главном событии Ее жизни - Рождении Спасителя.

Марии, получившей известие о близкой кончине, очень хотелось в последний раз увидеть учеников и сподвижников Иисуса. Но апостолы в то время были далеко от Палестины - каждый из них уже начал свое служение, неся людям благую весть о Воскресении Христовом. И вот тогда, как рассказывает предание, по молитве Божией Матери - а для Пресвятой Богородицы нет ничего невозможного - все апостолы, кроме Фомы, сверхъестественным образом оказались в Иерусалиме, у Нее в доме, на горе Сион. Апостолы и провели с Богородицей последние дни Ее земной жизни.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Как и предрек архангел Гавриил, Успение случилось на третий день. Внезапно горница, где находились Богородица и апостолы, озарилась светом, и все увидели Христа в сиянии божественной славы. Со страхом и трепетом смотрели апостолы на это чудное явление и видели, как душа Божией Матери разлучилась с телом и Христос принял ее в Свои руки. Как некогда Богоматерь держала на руках Младенца Иисуса, так теперь Ее Сын и Бог, спустившийся с небес к Ее смертному одру, принимал на Свои руки маленькую и хрупкую душу Марии, родившуюся в новую жизнь. Такой, в виде спеленатого младенца, изображается душа Богородицы на православных иконах праздника.

Божию Матерь похоронили в Гефсиманском саду. Но когда на третий день после погребения в Иерусалим прибыл опять опоздавший апостол Фома (помните, как он пропустил явление апостолам Воскресшего Христа!) и захотел поклониться телу Богородицы, открывшие гробницу увидели там только пустую плащаницу. Подобно Своему Божественному Сыну, Дева Мария была и телом восхищена на небо.

И стражей вечному покою

Долины заступила мгла.

Лишь меж звездою и зарею

Златятся нимбы без числа.

А выше, по крутым оврагам

Поет ручей, цветет миндаль,

И над открытым саркофагом

Могильный ангел смотрит в даль, -

так Александр Блок изобразил торжество жизни в этот миг, миг, который можно воспринять как кончину. Перейдя в мир иной, мир горний, Богородица не только не оставила людей в одиночестве, наоборот, она усыновила всех нас - объяв всех, даже самых отъявленных грешников, Своею Любовью как Покровом. Отныне Богородица стала Матерью нам всем - нашей Милостивой Спасительницей и Заступницей.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Успение Божией Матери - это, как говорят о нем церковные молитвы, временный сон тела, тогда как душа оживает полнотой жизни в Боге. Но в нем есть еще нечто большее, - объяснял митрополит Антоний (Сурожский). - Мы знаем из церковного Предания, мы верим опытом Церкви и опытом нашей собственной внутренней жизни, что как Христос воскрес, так и Божия Матерь не могла бы быть, даже телесно, удержана тлением во гробе. Божия Матерь телесно воскресла силой и действием Христа Бога, Которого Своей верой, чистотой, святостью Она ввела в мир. И это уже начало всеобщего воскресения, это уже воочию виденное нами наше будущее".

Как и всем большим церковным праздникам, дню Успения Пресвятой Богородицы предшествовал пост, двухнедельный строгий Успенский пост, который должен был духовно подготовить верующих к самому празднику, и который сегодня закончился. И хотя 28 августа 2020 года - это пятница, день однодневного поста, в честь праздника верующим позволяется есть рыбу. Раньше 28 августа в честь праздника было принято не работать.

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