Из-за коронавируса Санта-Клаусам Британии пришлось готовить новогодние сани летом. Так, в лондонской "Школе Сант" досрочно начались занятия, на которых английские Деды Морозы придумывают, как перехитрить COVID-19 и не оставить детей без праздника.

Им уже сшили ярко-красные защитные маски - под цвет наряда. В этом году ребятишки, увы, не смогут забраться к Санте на колени и получить подарки прямо из его рук. Всем придется соблюдать дистанцию. Гостинцы будут передаваться в духе времени бесконтактным способом - на специальных саночках. Правда, пока на Альбионе спрос на Сант не высок. Обычно в это время родители уже начинают активно бронировать сюрприз для своих чад, но сейчас явно побаиваются.