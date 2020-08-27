В экипажи пассажирских самолетов предложили включить врачей

В экипажи пассажирских лайнеров на рейсы по России продолжительностью свыше трех часов могут включить врачей.

Соответствующее письмо с такой инициативой в адрес министра транспорта России Евгения Дитриха направил руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов, сообщает RT.

Врач на борту воздушного судна будет незаменим в случае чрезвычайных ситуаций, при возникновении проблем со здоровьем у пассажиров. К примеру, сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь, оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации, обосновал свое предложение Курдесов.

При этом инициатива касается только внутренних пассажирских перевозок, продолжительность которых превышает три часа. Для реализации предложения потребуется вносить изменения на законодательном уровне, по которым авиакомпаниям придется включать в состав экипажей медработников.