В федеральной тюрьме США казнен единственный приговоренный к смерти индеец

В тюрьме города Терре-Хот (штате Индиана) в среду был казнен единственный приговоренный на федеральном уровне к смерти индеец. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его данным, представитель коренного населения 38-летний Лезмонд Митчелл был признан виновным в убийстве девятилетней девочки и ее бабушки в 2001 году. Осужденному была сделана смертельная инъекция.

Ранее Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в американских федеральных тюрьмах могут быть исполнены, пишет РИА Новости. Сейчас в этих учреждениях содержатся около 60 осужденных к высшей мере наказания.