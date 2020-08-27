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27.08.2020 19:16
Рубрика: В мире

В Германии вводят минимальный штраф 50 евро за отсутствие маски

Текст: Константин Волков

Все федеральные земли ФРГ, за исключением Саксонии-Анхальт, вводят минимальный штраф 50 евро за отсутствие маски. Об этом заявила 27 августа канцлер Германии Ангела Меркель по итогам онлайн-совещания с главами всех 16 федеральных земель.

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По словам Меркель, в последние месяцы инфекционные показатели выросли, из-за чего участники обсуждения обсудили различные возможности контроля за распространением коронавируса.

"Мы договорились ввести минимальный штраф в 50 евро во всех землях, за исключением Саксонии-Анхальт", отметила Меркель. Также она призвала воздержаться от отдыха в регионах, где зафиксирован рост числа инфицированных коронавирусом.

Если еще некоторое время назад число новых случаев коронавируса в Германии было на уровне 200-500 в день, то в последние недели оно возросло до 1500 случаев в день. Эксперты считают, что распространению инфекции способствуют возвращающиеся с отдыха, а также - проведение незаконных вечеринок. Кроме того, приближаются осень и зима, когда люди будут больше находиться в закрытых помещениях, что способствует распространению вируса.

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