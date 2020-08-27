В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19

Власти Германии, обеспокоенные ростом количества заражений коронавирусом в соседних европейских странах, приняли решение в введении более жестких ограничительных мер, направленных на сдерживание второй волны пандемии. Хотя в ФРГ не наблюдается такого масштаба заражения и смертей от COVID-19, как во многих других странах Западной Европы, федеральное правительство и власти 16 немецких земель достигли проекта соглашения о новых ограничительных мерах, сообщает ВВС.

Минимальный штраф в размере 50 евро будет наложен на любого, кто нарушит правила в отношении маскировки лица - в магазинах, общественном транспорте или где-либо еще. Эта мера будет введена в 15 из 116 земель.

Крупные массовые мероприятия (концерты, шоу, спортивные состязания) будут запрещены до конца года, хотя будут сделаны исключения для регионов, где зафиксирован низкий уровень заражения. Это означает, что у зрителей есть мало шансов вернуться на футбольные матчи бундеслиги.

Бесплатное тестирование для отдыхающих, возвращающихся из стран с высоким уровнем риска, прекратится после 15 сентября. Таким путешественникам уже приходится самоизолироваться на две недели. Власти земель сами решают, какую сумму взимать за тестирование.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что немецкие лаборатории достигли предела возможностей и испытания должны быть более целенаправленными. Однако Фолькмар Векессер, чья компания Centogene проводит испытания в аэропорту Франкфурта, сказал BBC, что "мы даже не приблизились к выходу на полную мощность".

Между тем в пятницу группа под названием Querdenken ("Думай нестандартно") оспорила запрет на проведение субботнего марша в Берлине против ограничительных мер. В соцсетях свое намерение участвовать в акции протеста выразили более 22 тысяч человек. В марше 1 августа приняло участие около 20 тысяч человек, в основном молодых людей, которые отрицают существование коронавируса, а также крайне правых активистов.