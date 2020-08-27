Новости

В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19 22:15
"Гомсельмаш-Сибирь" наращивает продажи комбайнов в России 22:12
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа может наслоиться на пандемию коронавируса 21:54
Глава Сахалина рассказал Медведеву, как регион смог избежать смертей от Covid 21:39
Власти Парижа обязали граждан носить маски на улицах города 21:30
Два человека ранены в результате обстрела автобуса на Украине 21:29
В Госдуме раскритиковали реакцию Украины на визит Путина в Крым 21:28
Российские теннисисты узнали соперников на US Open 21:18
Милорад Додик отказался поддержать декларацию ЕС по Белоруссии 20:36
Власти скрывали, что в крови Джорджа Флойда была почти смертельная доза наркотиков 20:26
СМИ: Игроки НБА передумали досрочно завершать сезон 20:19
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей 20:12
Премьер Великобритании нанял личного тренера для борьбы с лишним весом 20:08
Футболист "Зенита" Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца 20:04
Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус 19:56
Путину рассказали про пещеру саблезубого кота 19:56
В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19 19:48
В Германии вводят минимальный штраф 50 евро за отсутствие маски 19:16
Мурашко рассказал о важных изменениях в нацпроекте "Здравоохранение" 18:45
Хуснуллин: ЕАО надо увеличить объемы дорожного и жилищного строительства 18:42
Главы МИД РФ и Беларуси обсудили ситуацию в республике 18:41
В украинских аэропортах держат в изоляции едущих в Умань хасидов 18:32
Официально: "Обитель зла" станет телесериалом 17:57
Почему планируется сохранить новый формат проведения "Славянского базара" 17:53
Минтранс: В Крыму реконструируют более 190 км дорог за 4 года 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 22:15
Рубрика: В мире

В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19

Текст: Максим Макарычев

Власти Германии, обеспокоенные ростом количества заражений коронавирусом в соседних европейских странах, приняли решение в введении более жестких ограничительных мер, направленных на сдерживание второй волны пандемии. Хотя в ФРГ не наблюдается такого масштаба заражения и смертей от COVID-19, как во многих других странах Западной Европы, федеральное правительство и власти 16 немецких земель достигли проекта соглашения о новых ограничительных мерах, сообщает ВВС.

Фото: iStock
В Финляндии и Германии задумались о сокращении рабочего дня

Минимальный штраф в размере 50 евро будет наложен на любого, кто нарушит правила в отношении маскировки лица - в магазинах, общественном транспорте или где-либо еще. Эта мера будет введена в 15 из 116 земель.

Крупные массовые мероприятия (концерты, шоу, спортивные состязания) будут запрещены до конца года, хотя будут сделаны исключения для регионов, где зафиксирован низкий уровень заражения. Это означает, что у зрителей есть мало шансов вернуться на футбольные матчи бундеслиги.

Бесплатное тестирование для отдыхающих, возвращающихся из стран с высоким уровнем риска, прекратится после 15 сентября. Таким путешественникам уже приходится самоизолироваться на две недели. Власти земель сами решают, какую сумму взимать за тестирование.

Министр здравоохранения Германии Йенс Спан заявил, что немецкие лаборатории достигли предела возможностей и испытания должны быть более целенаправленными. Однако Фолькмар Векессер, чья компания Centogene проводит испытания в аэропорту Франкфурта, сказал BBC, что "мы даже не приблизились к выходу на полную мощность".

Фото: iStock
В Германии ученые провели концерты для оценки риска заражения COVID-19

Между тем в пятницу группа под названием Querdenken ("Думай нестандартно") оспорила запрет на проведение субботнего марша в Берлине против ограничительных мер. В соцсетях свое намерение участвовать в акции протеста выразили более 22 тысяч человек. В марше 1 августа приняло участие около 20 тысяч человек, в основном молодых людей, которые отрицают существование коронавируса, а также крайне правых активистов.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Как начинается новый учебный год в разных странах
Лукашенко пообещал решить ситуацию в стране "в ближайшее время"