В Испании из-за COVID-19 вновь закрывают для посещения тюрьмы

Рост числа новых случаев коронавируса в Испании, отмеченный в последние дни, обеспокоил министерство внутренних дел пиренейского королевства, и оно приняло решение снова ограничить общение заключенных с их родственниками. Как пишет El Mundo, в тюрьмах, расположенных на территории Мадрида, Страны басков, Наварры, Риохи, а также в еще нескольких пенитенциарных учреждениях в городах, где были зафиксированы вспышки коронавируса, запрещаются личные встречи с осужденными.

В ближайшие три недели общение с заключенными будет возможным только по телефону или через перегородку. Впрочем, эти ограничения могут быть продлены еще на неопределенный срок, если того потребует ситуация в сфере здравоохранения. Решения по каждой тюрьме будут приниматься после тщательного изучения эпидемиологической ситуации внутри пенитенциарного учреждения.

Чтобы смягчить последствия этих ограничений, МВД готово разрешить заключенным совершать больше видеозвонков домой.

Стоит отметить, что власти Испании уже запрещали родственникам и адвокатам посещать заключенных в тюрьмах. Такое решение принималось в марте, когда только начиналась эпидемия коронавируса в стране. Тогда людей из тюрем не выпускали даже для участия в судебном процессе, если было подозрение на инфекцию, в исключительных случаях это делалось под ответственность судебных органов.

Чтобы компенсировать запрет на посещение заключенных в тюрьмах, власти Испании приобрели 205 сотовых телефонов с функцией видеозвонков. Примечательно, что подобная связь была установлена впервые, так как хранение и использование мобильных устройств осужденными запрещено тюремными правилами. МВД тогда также распорядилось увеличить с 10 до 15 количество звонков, которые могут совершать заключенные в неделю.

После отмены карантина в Испании посещать заключенных вновь разрешили. Однако с тюрьмах с тех пор начали действовать новые правила. Перед тем, как отпустить осужденного на свободу по окончании срока, его помещают в карантин на 7-10 дней, чтобы убедиться, что он не заразен. Ношение масок стало обязательным, требуется соблюдать безопасную дистанцию.

В итоге эти меры привели к тому, что уровень заражения в тюрьмах в четыре раза ниже, чем в среднем по стране. С марта по июнь было зарегистрировано лишь 85 случаев коронавируса, в последние два месяца - еще 31 случай (и это при том, что в тюрьмах отбывают наказание порядка 50 тысяч человек, в начале года их было больше, но некоторым посчастливилось выйти на свободу досрочно, за что им следует благодарить именно пандемию).