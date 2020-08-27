В Южной Корее зарегистрировано рекордное за полгода число новых случаев COVID-19

Несмотря на усилия властей в Южной Корее продолжается рост числа новых зараженных коронавирусом. Новые цифры показали рекорд за последние полгода - более 400 инфицированных за сутки. Правительство страны предупредило, что рассматривает вопрос о введении самых жестких мер по социальному дистанцированию.

С точки зрения борьбы с COVID-19 новый день не принес радостных вестей. Как сообщили сегодня представители министерства здравоохранения Республики Корея (РК), по состоянию на полночь 27 августа в стране за прошедшие сутки был зарегистрирован 441 новый больной. Это рекордный показатель за период с седьмого марта, когда было 483 больных и, когда в Южной Корее был пик первоначальной вспышки COVID-19.

Специалисты обеспокоены тем, что главным очагом появления новых больных теперь является столичный регион - город Сеул, находящийся рядом мегаполис Инчхон, а также окружающая провинция Кёнги, где проживает половина населения страны. Подавляющее большинство зараженных в последнее время появляется в этом регионе, что делает вспышку потенциально куда более опасной по сравнению с первой волной COVID-19 в Южной Корее, которая была сконцентрирована в городе Тэгу на юго-востоке. Кроме того, почти у трети новых зараженных не удается установить, где и как они заразились. Это рекордный показатель. Ранее такие, как их здесь называют, "неотслеженные зараженные" составляли не более пяти процентов.

При этом помимо столицы заметные очаги появились и в еще нескольких регионах страны, что говорит о распространении инфекции повсеместно.

Другой повод для беспокойства - быстрый рост количества носителей COVID-19, для которых необходимо обеспечивать специальные палаты. Заполняемость изоляторов для больных коронавирусом уже приблизилась в ряде регионов к 90 процентам и продолжает расти. Если еще пару недель назад в Южной Корее число тех, у кого выявлен вирус и кто продолжал болеть, составляло менее 800, то теперь уже почти четыре тысячи человек.

Доля выздоровевших также заметно снизилась за последние три недели, упав с 93 до 77 процентов.

Единственным отрадным показателем является летальность, которую удается сдерживать. Количество новых умерших незначительно - всего 313 человек за весь период распространения COVID-19 в Корее с января 2020 года. Летальность сейчас всего лишь 1,67 процента.

Как отмечают местные медики, сейчас в Корее "правит бал" новый вариант коронавируса, который скорее всего был занесен из США и Европы. Он характеризуется повышенной способностью к распространению по сравнению с первоначальной "китайской" версией, которая доминировала в Южной Корее.

В стране некоторое время назад были введены повышенные меры социального дистанцирования второго уровня, но сейчас очевидно, что они не смогли заметно сдержать распространение второй волны COVID-19. Эксперты громко призывают правительство ввести самые жесткие меры - третьего уровня.

Сегодня представители правительства предупредили, что они активно рассматривают возможность ужесточения мер. Единственная причина, почему власти не торопятся - нежелание наносить новый удар по национальной экономике, которым неизбежно станут новые меры. Однако, если судить по тенденции, ужесточение правил и ограничение деятельности и прочих видов активности сейчас выглядит для Кореи лишь вопросом времени, а окончательное решение по этому поводу будет принято в ближайшие несколько дней.