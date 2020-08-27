В Киеве порвался самый большой флаг Украины, который был поднят в районе монумента "Родина-мать" пять дней назад по инициативе мэра столицы Виталия Кличко.

"Флаг порвался, просто треснул", - пишут в украинских соцсетях.

Водружение флага стало на Украине целым пиар-проектом, организованным властями Киева. Сначала был сооружен флагшток 90 метров высотой и 32 тонны весом, причем на средства меценатов. 22 августа на церемонию подъема флага собралось большое количество народу, ведущим был мэр Кличко, гимн Украины исполнила певица Джамала, победительница "Евровидения-2016".

Однако сначала оказалось, что на вершину флагштока криво установили герб Украины. Недочет был исправлен, но через четыре дня полотнище размером 16 на 24 метра, которое, как предполагалось, будет заметно из любой точки Киева, порвалось, из-за чего поднятый с помпой флаг пришлось спустить, а Кличко получил порцию критики, иногда нецензурной, в соцсетях.