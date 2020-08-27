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27.08.2020 07:25
Рубрика: В мире

На авиабазе проводили военных медиков из РФ

Текст: Артем Петров (Бишкек)
За выполнение миссии в КР российских военных медиков наградили медалями и грамотами. Фото: Генштаб ВС КР За выполнение миссии в КР российских военных медиков наградили медалями и грамотами. Фото: Генштаб ВС КР
За выполнение миссии в КР российских военных медиков наградили медалями и грамотами. Фото: Генштаб ВС КР
На авиабазе ОДКБ в Канте прошли проводы российских военных медиков, которые в течение месяца помогали киргизским коллегам противостоять распространению коронавирусной инфекции.

- Миссия группы специалистов из России по оказанию комплексной поддержки в борьбе с COVID-19 завершилась, - сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил КР.

По данным генштаба, за месяц совместной работы в военных госпиталях Бишкека и Оша 19 медиков, среди которых были пульмонологи, анестезиологи и терапевты, оказали квалифицированную помощь более чем 400 пациентам.

Фото: Пресс-служба правительства КР
Медики из России помогли более 4000 больным COVID-19 в Киргизии

- Россияне наравне с киргизскими коллегами ежедневно дежурили в самых загруженных отделениях - реанимационном и интенсивной терапии. Параллельно проходили методические занятия, во время которых врачи делились наработанным опытом организации санитарно-противоэпидемиологических мероприятий и лечения пациентов, - отметили в генштабе.

- В сложное время минобороны России оказало нам поддержку, направив в республику военно-врачебные бригады с необходимым оборудованием. Это прямое свидетельство дружбы, высокого уровня доверия и стратегического партнерства между нашими государствами и вооруженными силами, - сказал первый заместитель начальника Генштаба ВС КР полковник Нурлан Кирешеев.

Справка "РГ"

Ранее республику покинула группа гражданских медиков из России. В больницах Бишкека и Оша они оказывали помощь пациентам с тяжелой и средней формами COVID-19. Всего специалисты осмотрели более четырех тысяч больных, выписали из стационаров 564 и подготовили к выписке 370 пациентов.

В мире экс-СССР Киргизия

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