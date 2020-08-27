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27.08.2020 20:53
Рубрика: Общество

Маршрут - на "Восток"

В Ленобласти изготовили новый зимовочный комплекс для изучения Антарктики
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
В Гатчине завершена контрольная сборка нового комплекса антарктической станции "Восток". Его изготовление заняло чуть более полугода, и теперь российские ученые получат возможность не прерывать важнейшие исследования, которые ведутся уже более полувека.

Антарктическая станция "Восток" была открыта в 1957 году в районе южного геомагнитного полюса Земли, пережила три консервации и к настоящему моменту устарела и морально, и технически, хотя продолжает работать. Поэтому правительство РФ год назад утвердило План первоочередных мероприятий по обеспечению создания нового зимовочного комплекса, для реализации которого было создано специальное ООО "Восток" при участии Минприроды России совместно с Росгидрометом и с привлечением частного капитала. За счет частных инвестиций комплекс был спроектирован, изготовлен на "Опытном заводе строительных конструкций" и оснащен. Бюджет РФ профинансирует его транспортировку и монтаж.

Фото: Lotus Communications/ТАСС
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Новый зимовочной комплекс антарктической станции "Восток" разместится на расстоянии 500 метров от прежней станции. В сильные морозы - здесь зафиксирован абсолютный минимум температуры -89,2 градуса Цельсия - он может существовать полностью автономно. Зимовочный комплекс представляет собой трехэтажное здание на мощных лапах-опорах. Они, кстати, оснащены специальными механизмами, чтобы здание можно было приподнимать при необходимости. А композиционно - это пять жилых модулей: два технических, два - предназначенных для проживания и работы и один общий - с камбузом и кают-компанией, фитнес-залом, бильярдным столом и комнатой отдыха с сауной.

- Модули изготовлены из металла и утеплителя, толщина их стен составляет около метра, - рассказал главный инженер компании "Запсибгазпром" Константин Кондратьев. - При отборе материалов проводились испытания на нагрузки при температуре до минус сто градусов, так что станция выдержит даже новый рекорд.

Модули изготовлены из металла и утеплителя, толщина их стен составляет около метра 

В теплый летний период, когда температура воздуха за окном составляет не более -50 градусов, здесь смогут разместиться 35 человек. Зимовать на новом "Востоке" будет экипаж из 15 научных и технических сотрудников.

Планируется, что станция будет введена в строй к ноябрю 2023 года - работать на открытом воздухе можно только с ноября по февраль, поэтому монтаж займет три сезона.

Общество Наука

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