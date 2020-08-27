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Текст:   Ольга Игнатова  ,  Наталья Саванкова  ,  Юлия Суконкина  ,  Светлана Цыганкова  ,  Анна Юркова 
18:50 27.08.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)

Нестуденческие ставки

Арендаторы все чаще стали задумываться о покупке дешевых квартир

В мегаполисах бум на рынке аренды квартир. Родители снимают жилье детям-студентам, оберегая их от студенческих общежитий. А в столицы потянулись работники предприятий, открытых после снятия ограничений.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Но бум в этом году специфический. Спрос растет только в недорогом сегменте. По данным компании "Мир квартир", спрос на комнаты вырос на 20-30%. Это говорит о том, что арендаторы пока не могут платить столько, сколько до ситуации с коронавирусом. Ведь владельцы жилья цены не снижают. А многие арендаторы даже стали задумываться о покупке собственной недвижимости.

Фото: iStock
В каких регионах москвичи чаще всего покупают жилье

Как рассказала "РГ" председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова, сегодня самую серьезную конкуренцию арендному рынку начали составлять "вчерашние" новостройки, где есть большой выбор студий, и компактные квартиры в старом жилом фонде. Такие квартиры многие сегодня предпочтут покупать в ипотеку. Так, на вторичном рынке Москвы можно отыскать предложения за 2,5-3 млн рублей. "Если взять ипотеку на 15 лет при ставке 7% годовых, то ежемесячный платеж составит около 22 тыс рублей в месяц. Это дешевле, чем арендовать "однушку" в Москве, так как средняя стоимость ее аренды - 30 тыс рублей в месяц", - отметила Доброхотова.

По словам замдиректора аренды квартир компании "ИНКОМ-Недвижимость" Оксаны Поляковой, активность нанимателей после самоизоляции растет, но пока она не дотягивает до показателя прошлого года. Количество обращений на 20% меньше, чем в августе прошлого года. Но в Москву все активнее приезжают те, кто потерял работу в своем регионе. Так что спрос продолжит расти. А цены почти не снижаются. Средний дисконт - 5%. При средней стоимости аренды "однушки" в 30 тысяч рублей это всего лишь 1,5 тыс рублей. Для "двушки", которая в Москве сдается в среднем за 40 тысяч в месяц, дисконт составит две тысячи.

При этом часть наймодателей московских квартир рассчитывают на осеннее повышение арендной стоимости, отмечает Полякова. "Сегодня мы наблюдаем те же тенденции, что и в кризисы 2008-2009 и 2014-2015 годов. Арендодатели не готовы переступать через психологический порог ожиданий, поэтому многие согласны вообще какое-то время не сдавать свое жилье, чем выставить свою квартиру на рынок по стоимости ниже той, которую они хотели бы получать", - добавляет управляющий директор сети "МИЭЛЬ" Мария Жукова.

С начала 2020 года стоимость аренды комнат подорожала в 39 из 70 крупнейших городах России с населением более 300 тысяч человек. Об этом говорит последнее исследование федерального портала "Мир квартир", специалисты которого проследили динамику ставок. Кроме курортных городов арендные ставки на комнаты заметно выросли также в Барнауле, Пензе, Волгограде, Мурманске, Якутске, Белгороде, Астрахани и других городах. Связано ли это подорожание с началом учебного года, выясняли собкоры "РГ".

В Пензе на рынке съемного жилья сложилась нестандартная ситуация. По стоимости аренда комнаты в квартире с хозяйкой в центре догнала "однушки" на окраине. В августе цена за комнату перешагнула психологическую отметку в пять тысяч рублей. Во столько обойдется комната от 14 до 20 квадратных метров в хрущевке с простой обстановкой. Дешевле предложений трудно найти либо условия совсем неприглядные.

При этом в центре города и поблизости от учебных заведений свободного съемного жилья уже не осталось. Зачисление в вузы и сузы в этом году проходит позже обычного, приказы на платные отделения выйдут только 31 августа, а кое-где и в начале сентября. Поэтому риелторы ожидают дальнейшего роста спроса на этом сегменте рынка недвижимости.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Андрей Полынский

- Традиционно комнаты с подселением ищут для первокурсников. Родителям так спокойнее, - говорит директор риелторского агентства в Пензе Дмитрий Глушко. - Более взрослые студенты чаще снимают отдельную квартиру на 2-3 человек, по цене это выходит даже дешевле, чем комната.

Обычно к концу первого семестра комнаты начинают освобождаться и дешеветь. А перед началом нового учебного года цены снова бьют рекорды.

- Удорожание комнат объясняется еще и ростом коммунальных платежей. Как правило, расходы на газ, воду, электричество для жильца включаются в основную арендную плату, так как комната не оборудована отдельными счетчиками. А при сдаче квартир к сумме арендной платы приплюсовывают коммунальные платежи. В июле произошло очередное повышение тарифов, вот и проживание в комнатах подорожало, - объясняет другой риелтор Елена Ножечкина.

В Мурманске за аренду комнаты нужно отдать от шести до десяти тысяч рублей в месяц. Все зависит от ее размера, микрорайона и наличия мебели. Так что найти жилье можно, ориентируясь на любой карман.

С начала нынешнего года цена аренды в столице Заполярья выросла на 12,3 процента. Федеральные эксперты объясняют это кризисными явлениями в экономике: людям нечем платить за однокомнатные квартиры, и поэтому они переезжают в комнаты. Конечно же, к этому добавляется еще и начало учебы в вузах.

В одном из мурманских риелторских агентств, которое как раз и специализируется на аренде жилья, корреспонденту "РГ" сообщили, что подобная тенденция наблюдается ежегодно. Например, пять лет назад "однушку" можно было снять в среднем за 12,7 тысячи, в нынешнем - уже за 15 тысяч. Такая же ситуация и с комнатами.

В Мурманске можно найти небольшую однокомнатную квартиру в микрорайоне почти за такую же цену, что и комнату в центре города. Все зависит от желания клиента. Предложений предостаточно. Другое дело, что спрос падает - люди уезжают с Севера.

Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Эксперты рассказали, за что могут отобрать подаренную квартиру

Между тем в курортных городах России подорожание аренды связано не только с началом учебного года, но и с разгаром отпускного сезона. Так, эксперты рынка жилья в Сочи в целом согласились с данными федерального портала "Мир квартир": в пик летнего отдыха ставка аренды комнат в городе повысилась на 12,1 процента: с 11 471 до 12 858 рублей. Так, в центральном микрорайоне "Светлана", соседствующем с крупными санаториями, гостиницами и дендрарием, цена на комнату варьируется от 10 до 15 тысяч рублей в месяц. Посуточная аренда квартиры доходит до 3 тысяч рублей, что вполне сопоставимо с оплатой номера в гостинице.

- В Лазаревском районе можно найти и бюджетные варианты - в среднем комната обойдется в 7-8 тысяч рублей в месяц, - рассказали корреспонденту "РГ" в агентстве недвижимости Сочи "Жилфонд". - Но это сезонное удорожание, которое наблюдается каждый год. Такая ситуация будет держаться весь бархатный сезон, вплоть до октября. К тому времени в том же Адлерском районе можно будет найти комнату, к примеру, за 6-7 тысяч рублей в месяц.

А в Севастополе, по данным исследования, аренда комнат подорожала на 24,1 процента - с 7,8 до 9,7 тысячи рублей в месяц. Местные риелторы тоже подтверждают эти данные: из-за большого спроса и ограниченного предложения цены выросли.

- Возможно, одна из причин: Севастопольский госуниверситет начал реконструкцию общежитий и не успел вовремя ее завершить. Студентов зачислили в вуз, а жить им негде. Идет шквал звонков от студентов, - говорит начальник отдела оценки севастопольского агентства недвижимости Сергей Анблагов.

Сегодня в Москве можно купить квартиру за 2,5—3 миллиона рублей 

По словам местных риелторов, бюджетных вариантов аренды комнат в городе практически не осталось. Но еще есть предложения по 11-12 тысяч рублей в новых многоэтажках.

Еще одна причина роста арендных ставок - ажиотажный спрос среди туристов.

- Комнаты не подешевеют и в сентябре, прогноз погоды в Крыму многообещающий: температура воздуха +30, моря + 24-25, и запросы от туристов на квартиры продолжают поступать, - говорят риелторы.

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