Новости

Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет 12:06
В Москве бандиты вымогали у женщины деньги, угрожая расправиться с внуками 11:55
Сезон в НБА может быть отменен из-за новой волны протестов в США 11:50
Школьники 14 регионов займутся сбором батареек для переработки 11:40
Netflix закрыл "Видоизмененный углерод" 11:30
Новую комедию с Янковским и Собчак покажут в Сети 11:26
Япония и США будут вместе осваивать Луну 11:21
Москва перевыполнила годовую норму осадков 11:19
Как посетить уроки живописи на открытом воздухе в день города Москвы 11:19
На берега Приморья выбросило сотни голубых медуз 11:15
Эксперты ОЭСР оценили влияние коронавируса на мировую экономику 11:10
Авиакомпании продлили полеты в Крым осенью из-за высокого спроса 11:02
Ударный беспилотник "Охотник" станет дальним перехватчиком 10:57
Двое грузчиков украли у главы фирмы в Москве почти 2 млн рулей 10:49
В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось более чем на 5% 10:45
"Россия - страна возможностей" запускает мини-сериал 10:40
В Тобольске во время стройки нашли остатки усадьбы XVIII века 10:40
Президент Туркменистана распорядился развивать собаководство 10:36
В Москве до конца года отремонтируют 19 мостов и тоннелей 10:35
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии 10:32
Еще 1435 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 10:32
Под Астраханью применили сирийский опыт для борьбы с беспилотниками 10:24
Пермские ученые научили роботов распознавать сгоревшие лампочки 10:15
В Барнауле ракетчика задержали за передачу гостайны Украине 10:10
В Москве полицейские задержали 20 лжегазовщиков 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
27.08.2020 11:55
Рубрика: Происшествия

В Москве бандиты вымогали у женщины деньги, угрожая расправиться с внуками

Вопиющий случай произошел в столице несколько дней назад. Мошенники позвонили пенсионерке, проживающей на юго-востоке Москвы и, сообщив ее личные данные, включая точную сумму сбережений на банковском счете, потребовали перевести им деньги, в противном случае пригрозив расправиться с внуками, точное местонахождения которых бандитам также было известно.

Фото: МВД МЕДИА/ youtube.com
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств

Всерьез напуганная старушка уже начала собираться в банк, но вдруг раздался второй звонок. На этот раз мужчина, представившийся сотрудником полиции, спросил, не звонили ли ей бандиты-вымогатели. Получив от пенсионерки подтверждение, он сообщил, что полиция давно разыскивает мошенников и, чтобы их наконец поймать, необходимо устроить ловушку: женщина должна снять и передать бандитам сбережения, а полицейские в это время их возьмут с поличным.

Совершенно дезориентированная женщина решила позвонить родным. Сын пенсионерки понял, что его мать стала жертвой мошеннической схемы. "Я попросил ее оставаться там, но ей на телефон продолжали поступать звонки от мужчины, он говорил, что за ней следят, видят где она стоит, описывал, что на ней надето и какая сумка у нее в руках, - рассказал сын пострадавшей в беседе с KP.Ru. - Психологически давили очень сильно".

К счастью, эта история закончилась хорошо: один из внуков успел приехать к бабушке до того, как она, в конец испуганная, отдала им деньги. Другой вопрос - откуда преступникам были известны все личные данные пенсионерки, включая точную сумму на сберегательной книжке. Это предстоит выяснить полиции.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"
Центробанк предупредил об утечке данных 55 тысяч карт клиентов
В России создан прибор для выявления вирусов в воздухе
Штрафы за опасный контент в соцсетях предложили повысить
Мошенники в Москве продавали пенсионерам лапшу под видом лекарств