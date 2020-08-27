В Москве бандиты вымогали у женщины деньги, угрожая расправиться с внуками

Вопиющий случай произошел в столице несколько дней назад. Мошенники позвонили пенсионерке, проживающей на юго-востоке Москвы и, сообщив ее личные данные, включая точную сумму сбережений на банковском счете, потребовали перевести им деньги, в противном случае пригрозив расправиться с внуками, точное местонахождения которых бандитам также было известно.

Всерьез напуганная старушка уже начала собираться в банк, но вдруг раздался второй звонок. На этот раз мужчина, представившийся сотрудником полиции, спросил, не звонили ли ей бандиты-вымогатели. Получив от пенсионерки подтверждение, он сообщил, что полиция давно разыскивает мошенников и, чтобы их наконец поймать, необходимо устроить ловушку: женщина должна снять и передать бандитам сбережения, а полицейские в это время их возьмут с поличным.

Совершенно дезориентированная женщина решила позвонить родным. Сын пенсионерки понял, что его мать стала жертвой мошеннической схемы. "Я попросил ее оставаться там, но ей на телефон продолжали поступать звонки от мужчины, он говорил, что за ней следят, видят где она стоит, описывал, что на ней надето и какая сумка у нее в руках, - рассказал сын пострадавшей в беседе с KP.Ru. - Психологически давили очень сильно".

К счастью, эта история закончилась хорошо: один из внуков успел приехать к бабушке до того, как она, в конец испуганная, отдала им деньги. Другой вопрос - откуда преступникам были известны все личные данные пенсионерки, включая точную сумму на сберегательной книжке. Это предстоит выяснить полиции.