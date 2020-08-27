В Москве среднее число новых случаев COVID-19 за неделю сократилось более чем на 5%

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице подтверждено 637 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среднее число новых случаев за две недели сократилось на 5,4%. Среднесуточный темп прироста новых случаев за неделю составляет 0,25%, за три недели этот показатель сократился на 10,3%. Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне.

Среди вновь выявленных случаев - 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% - от 46 до 65, 10,8% - от 66 до 79, еще 6,3% - старше 80 лет. Дети составляют 7,5% среди заболевших. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под меднаблюдением.