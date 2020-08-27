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27.08.2020 12:50
Рубрика: Общество

В новый международный рейтинг вузов вошел 101 российский университет

Текст: Мария Агранович
В этом году в Московский международный рейтинг вузов "Три миссии университета" вошли полторы тысячи учебных заведений из 97 стран мира. Россию представляет 101 университет.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В мировом топ-100 рейтинга - три российских участника: МГУ им. Ломоносова (21-е место), Санкт-Петербургский госуниверситет (40-е место) и МФТИ (46-е место).

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
В российские вузы в этом году поступят более 1 миллиона студентов

- Рейтинг "Три миссии университета" - наиболее представительный академический рейтинг, в нем 1500 участников. По количеству участников списка Россия наряду с США и Китаем вошла в тройку мировых лидеров. Ведущие отечественные вузы улучшили свои позиции, - отметил ректор МГУ им. Ломоносова, президент Российского Союза ректоров Виктор Садовничий. - Это является объективным и наглядным свидетельством того, что российское образование высоко конкурентоспособно на мировом уровне.

Большая часть вузов, вошедших в рейтинг, - европейские. Они составляют почти треть списка (493 университета). На втором месте по численности - азиатские университеты, на третьем - вузы Северной Америки. На долю России и Латинской Америки приходится по 7 процентов лучших университетов. Замыкают список Австралия и Океания, а также Африка.

Среди лидеров - преимущественно университеты США. Правда, в этом году в топ-3 впервые вошел Кембридж, а вслед за ним - Оксфорд, лидеры британского высшего образования.

Рейтинг показал, что качество образования - наиболее сильная сторона российской высшей школы. Сразу пять учебных заведений России вошли в топ-100 так называемого субрейтинга по группе критериев "Образование": МГУ, СПбГУ, МФТИ, ВШЭ, МИФИ. Здесь важную роль сыграло то, что российские студенты стабильно побеждают в престижных международных олимпиадах, в пять раз чаще, чем например, ребята из США или той же Англии. Кроме того, все последние годы в российские вузы активно стремилась иностранная молодежь.

По критерию "Наука" лидируют вузы англоговорящих стран: США, Канады, Великобритании и Австралии. Из российских вузов в топ-100 университетов по уровню научно-исследовательской деятельности в 2020 году впервые вошел Московский университет, а МФТИ и СПбГУ расположились во второй сотне.

В верхней части субрейтинга "Университет и общество" расположились вузы Северной Америки, Латинской Америки, Европы (Россия, Великобритания), Азии (Япония, Китай, Гонконг, Тайвань), а также Австралия.

Комментарий

Виталий Баган, проректор по научной работе МФТИ:

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Российские вузы опубликуют приказы о зачислении

- Международный рейтинг "Три миссии университета" отличается от других рейтингов тем, что оценивает не только критерии образовательной и научной деятельности университетов, но и третью миссию - влияние на общество, регион и развитие страны в целом. Для нас это крайне важный показатель. Физтех всегда был флагманом технического и научного образования в России, среди наших выпускников более 100 академиков, нобелевские лауреаты, создатели известных технологических компаний. Реализация "третьей миссии университета" в МФТИ позволяет нам иметь тесные связи с нашими партнерами, и прежде всего это базовые организации - предприятия, расположенные в Москве и Подмосковье. Именно для них мы ведем подготовку кадров, проводим совместные исследования по приоритетным направлениям, и в результате выпускники нашего вуза получают уникальную квалификацию с высоким практическим опытом.

Важно, что наши выпускники потом возвращаются в университет и помогают ребятам поступать и учиться.

Общество Образование

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