Давняя мечта соединить город с деревней в эти дни реализована в Париже. А если точнее на юго-западе французской столицы, где расположен знаменитый своими автомобильными и книжными салонами выставочный центр у Версальских ворот. Именно там на крыше павильона номер 6 появилось самое большое в Европе садово-огородное хозяйство. Его площадь - 14 тысяч квадратных метров.

Этот смелый проект стартовал пару лет тому назад и был составной частью широкомасштабной реконструкции Экспоцентра. На этой ферме будут выращивать до 320 тонн помидоров, кабачков, разнообразных ягод. Вся эта свежайшая продукция перекочует с грядки в местные магазины биопродуктов, рестораны, гостиницы, где, как правило, останавливаются участники всевозможных выставок в Экспоцентре. Особенность проекта также в том, что парижане смогут за умеренную плату арендовать в этом зеленом оазисе небольшие участки и выращивать на них собственные овощи и фрукты. Франция ужесточила меры по ношению масок и запреты на массовые мероприятия