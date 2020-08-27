В России начали строить новые суда для контроля состояния водных путей

К 2022 году в России построят десять обстановочных судов, которые нужны для контроля состояния внутренних водных путей и акваторий портов, рассказали "Российской газете" в Росморречфлоте. Суда распределят по шести бассейнам.

Обстановочные суда следят за глубинами судового хода на реках, контролируют и обслуживают средства навигации, от этого зависит безопасность судоходства. Фото: Алексанадр Корольков/РГ

Строить суда будут в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Как ранее отмечал министр транспорта Евгений Дитрих, в целом по комплексному плану должны быть существенно, на треть, расширены портовые мощности - до 1,37 млрд тонн и расширены пропускные способности внутренних водных путей - дополнительно на 18,5 млн тонн. На поддержание существующих параметров внутренних водных путей и технического состояния объектов их инфраструктуры по плану будет выделено 131,4 млрд рублей. Конкретно на строительство десяти обстановочных судов заложено 1,582 млрд рублей.

Киль первого судна уже заложили. Обстановочный теплоход будет длиной 35,6 м, шириной 6,5 м, осадкой 1,4 м. На воду его планируют спустить в четвертом квартале 2022 года. Судно поступит "на работу" в ФГБУ "Канал имени Москвы", уточнили в Росморречфлоте.

С помощью обстановочных судов специалисты следят за глубинами судового хода на внутренних водных путях, контролируют средства навигационной обстановки, расставляют бакены и буи, обслуживают навигационные знаки.

По контракту все десять судов должны быть построены до 20 декабря 2022 года. Уже в этом году планируется закладка еще пяти судов. В следующем году заложат оставшиеся четыре судна.

На "Канал имени Москвы" помимо первого обстановочного судна планируется направить еще одно. Также по одному судну распределят между федеральными бюджетными учреждениями, обслуживающими Камский (включает реки Пермского края, Башкирии, Татарстана и Удмуртии) и Байкало-Ангарский бассейны внутренних водных путей. По два судна передадут администрациям Ленского, Енисейского и Амурского бассейнов.

"Обстановку на реках нужно постоянно контролировать, а всю навигационную часть поддерживать в рабочем состоянии и своевременно менять. Буй может снести течением, или на него кто-то может натолкнуться", - поясняет директор Национального объединения лоцманских организаций Виктор Рябоконь. Современные обстановочные суда востребованы. Важно также, каким оборудованием они оснащены. Строить суда нужно было еще вчера, хорошо, что сейчас такая работа началась. От этого зависит безопасность судоходства, говорит он.