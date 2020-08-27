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27.08.2020 17:49
Рубрика: Власть

Посадят за выбивание

Предлагается сажать на срок до 12 лет "черных" коллекторов
Текст: Владислав Куликов
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработал законопроект, усиливающий наказание за незаконную коллекторскую деятельность. Если "черная" коллекторская фирма в прямом смысле превратилась в преступную группировку, ее сотрудники-соучастники рискуют попасть в тюрьму на 12 лет.
За такие формы выбивания долгов нелегальных коллекторов будут наказывать строже. Вплоть до лишения свободы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ За такие формы выбивания долгов нелегальных коллекторов будут наказывать строже. Вплоть до лишения свободы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
За такие формы выбивания долгов нелегальных коллекторов будут наказывать строже. Вплоть до лишения свободы. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Как сообщил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, в скором времени инициативу планируется внести в Госдуму.

Фото: iStock
Терроризирующим граждан коллекторам предложено ввести миллионные штрафы

"Мы получили положительный отзыв от Центробанка РФ, сейчас ждем отзывы от Верховного суда и правительства РФ, после чего законопроект будет внесен в Госдуму", - рассказал он.

По словам Пискарева, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить новой статьей, устанавливающей повышенную ответственность за незаконную коллекторскую деятельность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет. Те же действия, совершенные организованной группой, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 12 лет.

Под статью будут попадать "черные" коллекторы. Причем слово "черные" означает не столько нелегальные, сколько то, что действуют они черными без всяких кавычек методами.

"От граждан поступает огромное число жалоб на выбивание коллекторами долгов с применением к должнику, его близким, а иногда и к его коллегам или соседям физической силы, угроз, уничтожением или порчей имущества", - отметил Василий Пискарев.

Сейчас в официальном списке судебных приставов числится 321 коллекторская организация

Напомним, недавно президент России Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым поручил усилить контроль за деятельностью коллекторов.

По закону работать на рынке могут только те коллекторские организации, которые включены в официальный реестр Федеральной службы судебных приставов. Сейчас в списке 321 коллекторская организация. Кто не включен, тот нелегален.

Власть Право Финансовое право Экономика Финансы Долги и кредиты Законодательная власть Госдума Долги и коллекторы Законопроекты и комментарии

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