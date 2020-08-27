В Россию пришел самый дешевый смартфон Xiaomi с NFC. У него есть забавная особенность

Компания Xiaomi начала продажи в России самого дешевого NFC-смартфона - Redmi 9C. Аппарат получил 6,53-дюймовый экран HD+ и аккумулятор на 5000 мАч.

Фото: Xiaomi

Забавной особенностью новинки, которую сложно заметить сразу, стал квадратный блок камер, в котором только два модуля из четырех представляют собой объективы. Еще один содержит вспышку, а четвертый не задействован никак. Камера имеет разрешение 13 Мп и поддерживает портретный режим благодаря наличию датчика глубины.

В качестве процессора используется чип MediaTek Helio G35, работающий в паре с 2/32 и 3/64 Гб памяти (LPDDR4X и eMMC 5.1).

Модуль NFC может использоваться для бесконтактных платежей Google Pay. Защиту обеспечивает расположенный на задней крышке сканер отпечатков пальцев. Redmi 9C поддерживает Bluetooth 5.0 и прием FM-радиостанций.

Стоимость новинки составляет 8900 рублей, и за свои деньги это очень достойный аппарат. Однако стоит заплатить на тысячу рублей больше и обзавестись старшей версией на 3/64 Гб - она будет работать шустрее и вместит больше данных.