В российские вузы придет более миллиона первокурсников

Вузы России в этом году примут более 1 миллиона первокурсников, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Несмотря на то, что школу ребята заканчивали в форс-мажорных условиях дистанционного обучения, уровень знаний выпускников не только не снизился, а стал даже выше. По словам министра, больше половины вузов сообщили о повышении среднего проходного балла. А это значит, что и баллы ЕГЭ у абитуриентов этого года были высокие. Кстати, многие ребята из регионов решили поступать в свои "домашние" вузы. И не только из-за пандемии.

- Гораздо большее влияние на абитуриентов оказало распределение бюджетных мест и их увеличение, - отметил Фальков. - В этом году впервые за многие годы были существенно увеличены места, причем их значительная часть распределена именно в регионы. Конечно, многие иногородние абитуриенты в такой ситуации сделали выбор в пользу региональных вузов.

Чем ближе начало учебного года, тем больше вопросов о его начале. Валерий Фальков еще раз подчеркнул: год вузы начнут очно и практически все - 1 сентября.

Накануне Дня знаний в "Российской газете" прошел "круглый стол" в онлайн-формате, где ректоры ведущих вузов "от первого лица" рассказали, что ждет студентов в новом учебном году. Прием в вузы в этом году был уникальный: дистанционный, запоздалый - из-за пандемии и переноса ЕГЭ. Эксперты прогнозировали увеличение числа абитуриентов - с одной стороны, снижение среднего балла у поступающих - с другой, перенос начала занятий - с третьей. Какие опасения подтвердились, какие нет?

Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана: 1 сентября Бауманка начинает работать в обычном режиме. К сожалению, традиционной церемонии посвящения первокурсников в студенты, увы, не будет. А учеба начнется. Мы все этого очень ждем. Конечно, будем соблюдать все меры безопасности. Хотя очень хочется перейти к нормальной жизни университета. 1 сентября все наши студенты появятся в аудиториях. Признаюсь, жутковато было находиться в университете, где нет студентов. Это психологически очень трудно.

Андрей Шушин, первый проректор ДВФУ: В Дальневосточном федеральном университете учебный год начнется 14 сентября. Но это не дань пандемии - таков наш традиционный график. В начале сентября все последние годы у нас проходил Восточно-экономический форум, и учебный график сдвигался всегда на две, а то и на три недели. В этом году мы только в середине августа вручили последние дипломы выпускникам, преподаватели еще в отпусках - лето выдалось жаркое во всех смыслах. Поэтому начинаем учебный год по нашему плану 14 сентября в стандартном режиме.

Гости "круглого стола" в "Российской газете" рассказали, как в ведущих вузах начнется учебный год. Фото: rg.ru

Михаил Эскиндаров, ректор Финуниверситета при правительстве РФ: 1 сентября выходят на работу все преподаватели, в том числе и те, кому за 65 лет. Да, есть рекомендация Роспотребнадзора о том, чтобы дать им возможность работать удаленно. Но тем не менее абсолютное большинство наших преподавателей в возрасте согласились работать очно. К сожалению, многие студенты-иностранцы сейчас остались за рубежом, первокурсники из других стран тоже не доедут. Так что около тысячи человек из зарубежных стран будут учиться дистанционно, мы переведем их на индивидуальные учебные программы. Торжественных мероприятий не будет. Но встречу с первокурсниками организуем.

Петр Глыбочко, ректор Первого МГМУ им. Сеченова: Мы начинаем учебный год, как и все вузы нашей страны, 1 сентября. Посвящение в первокурсники пройдет в дистанционном режиме. Наши аудитории, общежития подготовлены: проведена вся необходимая санитарная обработка. Как медицинский вуз, который во время пандемии открывал ковидный госпиталь на две тысячи коек, мы понимаем и принимаем все меры предосторожности. Занятия будут очными. Но лекции, которые обычно собирали по 200-300 человек в аудитории, будут читаться в дистанционном режиме. Этим займутся как раз преподаватели старшего возраста. Вместо очных лекций мы внедряем новинку - мастер-классы для отработки различных практических задач, трудных диагнозов. Это отчасти компенсирует отсутствие того тесного контакта, который, по-хорошему, должен быть во время практики у студента с пациентом. Понятно, что дистанционно научить врача очень сложно. Поэтому будем пробовать новые форматы. В аудиториях - не более 50 человек.

Учебный год начнется в вузах очно, но торжественных церемоний посвящения первокурсников в студенты, к сожалению, не будет

Андрей Рудской, ректор СПбПУ Петра Великого: Санкт-Петербургский политех Петра Великого, наверное, самый крупный технический вуз в России: 35 тысяч студентов. В этом году набор только по бюджетным местам - более пяти тысяч. Поэтому, конечно, для нас безопасность очень важна. Мы даже разработали своеобразный ГОСТ поведения в университете в период пандемии и инфекционных заболеваний. Там пошагово расписаны действия по профилактике для каждого проректора, студента, методика и формат проведения учебных занятий.

Конечно, мы начнем занятия с 1 сентября, но комбинированно. Есть часть направлений подготовки, где очень много иностранных студентов. Например, в Институте экономики менеджмента их почти 40 процентов. Мы физически не сможем организовать параллельно офлайн для российских студентов и онлайн для ребят из почти 50 стран с разными часовыми поясами. Поэтому, пока наши зарубежные студенты не смогут приехать в Россию, решено на подобных направлениях подготовки перейти полностью на онлайн и для россиян, и для иностранцев.

Но все первокурсники будут учиться очно. Они должны войти в университет, познакомиться, влиться в новую жизнь, адаптироваться к новым условиям.