В российские вузы в этом году поступят более 1 миллиона студентов

Сегодня в российских вузах завершилась приемная кампания на бюджетные отделения. Ректоры подписывают последние приказы о зачислении первокурсников. Прием был уникальный, дистанционный. Эксперты прогнозировали увеличение числа абитуриентов - с одной стороны, снижение среднего балла ЕГЭ у поступающих - с другой, перенос начала занятий - с третьей. В "Российской газете" прошел "круглый стол" в онлайн-формате, где руководители ведущих российских вузов рассказали, какие опасения подтвердились, какие нет и чего ждать студентам в новом учебном году.

В "круглом столе" приняли участие:

- ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров,

- ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко,

- ректор СПбПУ Петра Великого Андрей Рудской,

- первый проректор ДВФУ Андрей Шушин,

- ректор Финансового университета при Правительстве РФ Михаил Эскиндаров.

Несмотря на то, что Минобрнауки не раз заявляло о том, что учебный год в вузах начнется очно и вовремя, эта тема по-прежнему самая острая для студентов и их родителей. Даем информацию "из первых рук".

Анатолий Александров: Первого сентября Бауманка начинает работать в обычном режиме, как и было всегда до пандемии. К сожалению, массовые мероприятия проводить мы сейчас не можем, так что традиционной церемонии посвящения первокурсников в студенты, увы, не будет. А учеба начнется. Мы все этого очень ждем - и преподаватели, и студенты. Конечно, будем соблюдать все меры безопасности. Опасения, что начало учебы повлечет новые вспышки заболевания, есть. Хотя очень хочется перейти к нормальной жизни университета. 1 сентября все наши студенты появятся в аудиториях. Признаюсь, жутковато было находиться в университете, где нет студентов. Это психологически очень трудно.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Андрей Шушин: В Дальневосточном федеральном университете учебный год начнется 14 сентября. Но это не дань "пандемии" - таков наш традиционный график. В начале сентября все последние годы у нас проходил Восточно-экономический форум, и учебный график сдвигался всегда на две, а то и на три недели. В этом году мы только в середине августа вручили последние дипломы выпускникам, преподаватели еще в отпусках - лето выдалось жаркое во всех смыслах. Поэтому начинаем учебный год по нашему плану 14 сентября в стандартном режиме.

Михаил Эскиндаров: Мы начинаем 1 сентября: выходят на работу все преподаватели, в том числе, и те, кому за 65 лет. Да, есть рекомендация Роспотребнадзора о том, чтобы дать им возможность работать удаленно. Но, тем не менее, абсолютное большинство наших преподавателей в возрасте, за исключением шести коллег, согласились работать очно. К сожалению, многие студенты-иностранцы сейчас остались за рубежом, первокурсники из других стран тоже не доедут. Так что где-то около тысячи человек из зарубежных стран будут учиться дистанционно, мы переведем их на индивидуальные учебные программы. Торжественных мероприятий не будет. Но встречу с первокурсниками организуем.

Петр Глыбочко: Мы начинаем учебный год, как и все вузы нашей страны, 1 сентября. Посвящение пройдет в дистанционном режиме. Потому что для первокурсников и их родителей это все же праздник. Наши аудитории, общежития подготовлены: проведена вся необходимая санитарная обработка. Как медицинский вуз, который во время пандемии открывал ковидный госпиталь на две тысячи коек, мы понимаем все те меры предосторожности, которые должны быть соблюдены во время учебы. И все наши студенты, начиная с первого курса, должны прекрасно понимать и принимать все меры профилактики, то, что они в дальнейшем сами будут "нести" своим пациентам.

Занятия будут очными. Но лекции, которые обычно собирали по 200-300 человек в аудитории, будут читаться в дистанционном режиме. Этим займутся как раз преподаватели старшего возраста. У них хороший лекционный опыт. Вместо очных лекций мы внедряем новинку - это мастер-классы для отработки различных практических задач, трудных диагнозов. Это отчасти компенсирует отсутствие того тесного контакта, который должен быть во время практики у студента с пациентом. Понятно, что дистанционно научить врача очень сложно. Поэтому будет пробовать новые форматы. В аудиториях - не более 50 человек.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Андрей Рудской: Санкт-Петербургский политех Петра Великого - наверное, самый крупный технический вуз в России - 35 тысяч студентов. В этом году набор только по бюджетным местам - более пяти тысяч. Поэтому, конечно, для нас безопасность очень важна. Мы разработали своеобразный ГОСТ поведения в университете в период пандемии и инфекционных заболеваний. Там пошагово расписаны действия по профилактике для каждого проректора, студента, методика и формат проведения учебных занятий.

Конечно, мы начнем занятия с 1 сентября. Но - комбинированно. Есть часть направлений подготовки, где очень много иностранных студентов. Например, в Институте экономики менеджмента их почти 40 процентов. Мы физически не сможем организовать параллельно офлайн для российских студентов и онлайн для ребят из почти 50 стран с разными часовыми поясами. Поэтому пока наши зарубежные студенты не смогут приехать в Россию, решено на подобных направлениях подготовки перейти полностью на онлайн: и для россиян, и для иностранцев.

Но все первокурсники будут учиться очно. Они должны войти в университет, познакомиться, влиться в новую жизнь, адаптироваться к новым условиям.

Подробности круглого стола завтра на сайте и в ближайших номерах "РГ"