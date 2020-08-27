В Сирии столкнулись броневики США и России

Причины дорожного инцидента на востоке Сирии, где российский БТР столкнулся с бронеавтомобилем США, объяснили в российском Генеральном штабе.

Столкновение патрульных машин, в результате которого пострадали несколько военнослужащих США, произошло еще во вторник, 25 августа. Американцы тут же обвинили в ДТП российских военнослужащих, которые якобы нарушили правила предотвращения конфликтов в Сирии. Для выяснения причин происшествия были организованы телефонные переговоры между начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и председателем объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Как сообщили в Минобороны России, американской стороне в ходе разговора даны исчерпывающие пояснения по данной ситуации.

В ходе беседы Валерий Герасимов акцентировал внимание американцев на том, что командование Международной антитеррористической коалиции было заранее уведомлено о прохождении колонны российской военной полиции.

"В нарушение имеющихся договоренностей военнослужащие США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - подчеркнули в минобороны .