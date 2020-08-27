В сражении за Суперкубок по гандболу сошлись два "клона" ЦСКА

Новости

В Германии вводят новые ограничительные меры по сдерживанию COVID-19 22:15
"Гомсельмаш-Сибирь" наращивает продажи комбайнов в России 22:12
Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа может наслоиться на пандемию коронавируса 21:54
Глава Сахалина рассказал Медведеву, как регион смог избежать смертей от Covid 21:39
Власти Парижа обязали граждан носить маски на улицах города 21:30
Два человека ранены в результате обстрела автобуса на Украине 21:29
В Госдуме раскритиковали реакцию Украины на визит Путина в Крым 21:28
Российские теннисисты узнали соперников на US Open 21:18
Милорад Додик отказался поддержать декларацию ЕС по Белоруссии 20:36
Власти скрывали, что в крови Джорджа Флойда была почти смертельная доза наркотиков 20:26
СМИ: Игроки НБА передумали досрочно завершать сезон 20:19
ВОЗ: Пандемия повлияла на психическое здоровье миллионов людей 20:12
Премьер Великобритании нанял личного тренера для борьбы с лишним весом 20:08
Футболист "Зенита" Дриусси выбыл из-за травмы на полтора месяца 20:04
Студентам не придётся сдавать тест на коронавирус 19:56
Путину рассказали про пещеру саблезубого кота 19:56
В Роспотребнадзоре разъяснили, кто может повторно заразиться COVID-19 19:48
В Германии вводят минимальный штраф 50 евро за отсутствие маски 19:16
Мурашко рассказал о важных изменениях в нацпроекте "Здравоохранение" 18:45
Хуснуллин: ЕАО надо увеличить объемы дорожного и жилищного строительства 18:42
Главы МИД РФ и Беларуси обсудили ситуацию в республике 18:41
В украинских аэропортах держат в изоляции едущих в Умань хасидов 18:32
Официально: "Обитель зла" станет телесериалом 17:57
Почему планируется сохранить новый формат проведения "Славянского базара" 17:53
Минтранс: В Крыму реконструируют более 190 км дорог за 4 года 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Ректоры ведущих вузов рассказали, как начнут новый учебный год
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
Переносим "Спасскую башню" с Красной площади на страницы и сайт "РГ"
27.08.2020 21:11
Рубрика: Спорт

Статистики в тупике

В сражении за Суперкубок по гандболу сошлись два "клона" ЦСКА
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
В подмосковном Чехове в матче за Суперкубок по гандболу среди мужских команд местные "Медведи" в присутствии 1300 зрителей взяли верх над ЦСКА со счетом 27:24.

В данном случае интересен не столько результат игры, сколько исторический казус, поставивший многих въедливых любителей спортивной статистики в глухой тупик.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Известен полный формат Кубка страны по баскетболу

Многократный чемпион СССР и дважды обладатель российского "золота" команда ЦСКА в 2001 году перебралась из столицы в Подмосковье. "Чеховские медведи" официально стали правопреемниками легендарного армейского коллектива, гремевшего и в Европе.

А вот соперник "Медведей" по встрече за Суперкубок - некий абсурдный по названию новодел, первые три года своей короткой истории существовавший как "Спартак", игравший в зале "Динамо". На официальном сайте нового ГК ЦСКА есть отсыл к славным традициям армейского гандбола. Вряд ли это уместно.

Спорт Виды спорта Гандбол

Главное сегодня

Путин ответил критикам вакцины от коронавируса
Глава ФАС представил доклад о состоянии конкуренции в стране
Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей
Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси
Трассу "Таврида" соединят новыми дорогами с курортами Крыма
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов
В "Спартаке" рассказали о "маленькой ошибке" с Кокориным