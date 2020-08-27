В сражении за Суперкубок по гандболу сошлись два "клона" ЦСКА

В подмосковном Чехове в матче за Суперкубок по гандболу среди мужских команд местные "Медведи" в присутствии 1300 зрителей взяли верх над ЦСКА со счетом 27:24.

В данном случае интересен не столько результат игры, сколько исторический казус, поставивший многих въедливых любителей спортивной статистики в глухой тупик.

Многократный чемпион СССР и дважды обладатель российского "золота" команда ЦСКА в 2001 году перебралась из столицы в Подмосковье. "Чеховские медведи" официально стали правопреемниками легендарного армейского коллектива, гремевшего и в Европе.

А вот соперник "Медведей" по встрече за Суперкубок - некий абсурдный по названию новодел, первые три года своей короткой истории существовавший как "Спартак", игравший в зале "Динамо". На официальном сайте нового ГК ЦСКА есть отсыл к славным традициям армейского гандбола. Вряд ли это уместно.