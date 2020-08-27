В вузах России 1 сентября пройдет День знаний

Новый учебный год в вузах начнется с Дня знаний, сообщил на брифинге в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Новый учебный год будет иметь свои особенности, но начнется традиционно, в очном формате 1 сентября, - сказал министр. - В вузах в этот день будет организован и проведен День знаний,- праздник для студентов и преподавателей.

Министр отметил также, что многие абитуриенты из регионов в этом году предпочли поступать в вузы своего города или области. С одной стороны, большую роль в этом сыграла пандемия - ребята не захотели уезжать далеко от дома. Но не только в этом дело.

- Гораздо большее влияние на миграцию внутри страны оказало распределение бюджетных мест и их увеличение, - подчеркнул Фальков. - В этом году впервые за многие годы было существенно увеличено количество бюджетных мест, причем значительная часть их была распределена именно среди региональных вузов. Конечно, многие иногородние абитуриенты в такой ситуации в сделали выбор в пользу региональных вузов