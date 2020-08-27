Владимир Путин наградил АО "СУЭК" грамотой и памятной медалью

АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) получило от президента Российской Федерации Владимира Путина грамоту и памятную медаль "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе".

Церемония вручения почетной награды прошла 27 августа в Москве в ходе встречи партнеров акции, на которой были подведены ее итоги.

Всего в ходе акции "#МыВместе" помощь была оказана 3 450 646 жителям страны. На всех предприятиях СУЭК Андрея Мельниченко сотни волонтеров присоединились к инициативе "#МыВместе" с самого ее старта. Они прошли обучение и были зарегистрированы на сайте акции. Их снабдили полными комплектами средств индивидуальной защиты.

В рамках этой акции волонтеры взаимодействуют с Общероссийским народным фронтом, муниципальными администрациями, врачами городских и районных больниц. Они выясняют, где их помощь нужнее в данный момент. В частности, волонтеры доставляют продуктовые наборы и витамины, средства защиты - медицинские маски, антибактериальные влажные салфетки и мыло - ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации: словом, всем тем, кто сегодня особенно нуждается в помощи.

Также СУЭК помогает волонтерским штабам акции "#МыВместе": в ряде регионов компания выделила средства на обеспечение их работы - дооборудование помещений, приобретение кулеров и посуды, на электрическое освещение уличных шатров для работы волонтеров в вечернее время. Регулярно угольщики передают добровольцам штаба "#МыВместе" и средства защиты - перчатки и маски.

Особое внимание волонтеров уделено поддержке медицинского персонала инфекционных отделений и больниц в регионах присутствия. В медицинские учреждения поставляются не только оборудование и средства защиты, но и продукты, горячие обеды, одноразовая посуда и прочие необходимые в быту вещи.

"Мы даже не предполагали, что на территориях присутствия компании движение примет такой массовый характер, - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев. - Мы очень тронуты этим и благодарны нашим сотрудникам, а это в основном молодые люди, за такой бескорыстный и активный порыв помочь людям, за помощь нуждающимся и врачам, которые самоотверженно работают каждый день".