Власти Барселоны лишили Хуана Карлоса I золотой медали

Городской совет Барселоны принял решение отобрать у почетного короля Хуана Карлоса I золотую медаль, врученную ему от имени города еще в 1992 году. Сегодня этот вопрос, инициированный представителями националистических партий "Вместе за Каталонию" и Левые республиканцы Каталонии, был вынесен на голосование.

В итоге голосов 15 представителей этих политических сил хватило, чтобы одобрить инициативу (10 советников из партии мэра города Ады Колау "Барселона эн Кому" воздержались, и оставшиеся 14 представителей Партии социалистов Каталонии, "Граждан" и Народной партии в отсутствии еще двух советников уже ничего не могли поделать).

Предложение о лишении почетного короля золотой медали города было выдвинуто после того, как Хуан Карлос I временно покинул страну на фоне скандалов и обвинений в незаконной деятельности и сокрытии крупных средств на счетах в Швейцарии.

Отмечается, что представители партии "Барселона эн Кому" отказались принимать участие в голосовании из-за других пунктов, выдвинутых националистами. Те обвинили центральное правительство в "соучатии" в тайном отъезде Хуана Карлоса I. Также речь шла о признании испанской монархии преемницей режима Франсиско Франко и требовании перестать считать преступлениями все случаи клеветы и оскорблений в отношении королевского дома, отменив все приговоры по таким делам, а также провести аудит деятельности всех членов королевской семьи. Необходимо отметить, что выдвинутые предложения довольно провокационные и к тому же явно выходят за пределы полномочий муниципальных властей.

Кстати, Барселона ранее уже отзывала свои золотые медали. Так, в 2016 году городской совет лишил этой награды дочь Хуана Карлоса I и сестру Филиппа VI инфанту Кристину в связи с обвинениями в мошенничестве и присвоении нескольких миллионов евро (в итоге ее признали невиновной, но за те преступления в тюрьму сел ее супруг Иньяки Урдангарин).