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27.08.2020 21:30
Рубрика: В мире

Власти Парижа обязали граждан носить маски на улицах города

Текст: Максим Макарычев

Франция столкнулась резким всплеском количества инфицированных: в четверг было зарегистрировано 6111 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, что является самым высоким уровнем с момента прекращения карантина и вторым по величине ежедневным случаем с официального объявления пандемии коронавируса в Пятой республике в марте этого года. Эксперты не исключают того, что при таких темпах исторический максимум в 7 578 инфицированных, установленный 30 марта во время изоляции и в разгар эпидемии будет превышен уже в самое ближайшее время. При этом показатель инфицированных в стране составил 39 положительных случаев на 100 тысяч человек, что в четыре раза больше, чем было зафиксировано месяц назад, сообщает ВВС.

Фото: РИА Новости
В Европе сообщили о всплеске коронавирусных инфекций

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что COVID-19 "набирает силу" по всей стране, отреагировав на резкое увеличение числа инфекций рядом жестких мер. Пообещав сделать все, чтобы избежать еще одной повсеместной изоляции, глава французского правительства заявил, что ношение масок станет обязательным в столице Франции с 28 августа. С 8 часов пятницы лицевые покрытия будут обязаны надеть все пешеходы в общественных местах, а также лица, передвигающиеся на велосипедах, мотоциклах, скутерах и других легких транспортных средствах. В большинстве районов в Париже ношение масок стало обязательным в середине августа. Однако новые меры охватят не только Париж, но и его внутреннее кольцо Сен-Сен-Дени, Верх-де-Сен и Валь-де-Марн. Второй город Франции Марсель сделал маски обязательными с вечера среды. Маски также станут частью повседневной жизни французских школьников от 11 лет и старше, хотя Всемирная организация здравоохранения рекомендует использовать маски в школе с 12 лет. С сентября ношение масок станет обязательным на рабочих местах и в офисах во Франции. Эта мера не снималась для супермаркетов, магазинов, мелких лавок.

Со своей стороны, министр здравоохранения Оливье Веран пообещал усилить тестирование населения страны, чтобы достичь миллиона тестов в неделю уже в сентябре. Министр пообещал сделать их доступными для "всех, кто в них нуждается, и всех, кто хочет узнать результат". Количество "красных зон" во Франции, где зарегистрировано резкое увеличение инфекций, в четверг увеличилось с двух до 21. Все центральное внутреннее кольцо страны теперь тоже является красной зоной, наряду с широким пространством южной береговой границы и областью Жиронды вокруг Бордо.

Между

Знаменитая велогонка "Тур де Франс", старт которой запланирован на субботу в Ницце, может быть отменена после того, как регион Приморских Альп, где начинаются этапы гонки, был переведен в режим повышенной готовности из-за распространения пандемии, уточняет Guardian.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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