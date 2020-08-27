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27.08.2020 08:47
Рубрика: Общество

Врач указал на доказанную причину появления рака в 95% случаев

Текст: Оксана Грибанова

Отвечая на распространенные вопросы, касающиеся появления в организме злокачественных опухолей, врач-онколог и хирург Иван Карасев объяснил, что в большинстве случаев развитию опасного недуга предшествует воспалительный процесс.

Фото: iStock
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- 95% опухолей развиваются из предраковых заболеваний. Есть хроническое воспаление, когда клетки наслаиваются друг на друга. Потом возникает клеточный сбой и образовывается опухоль. Для предотвращения таких негативных последствий следует своевременно обследоваться, - напомнил врач.

Специалист также отметил, что "рак не любит" физические нагрузки и здоровый образ жизни в целом. Неотъемлемая часть которого - правильное питание.

Онколог уточнил, что красное мясо, копчености, колбасы и прочие обработанные продукты действительно связаны с повышенным риском онкологии.

- Установлено, что при их переработке выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки. Затем возникает хроническое воспаление, на фоне которого возрастает риск развития рака. Не стоит делать из этого трагедию. Вполне нормально раз в 10-15 дней поехать на дачу, пожарить шашлык или съесть какую-нибудь вкусную колбасу. Но не нужно включать такие продукты в ежедневный рацион. Нужно стараться питаться фруктами, овощами, нежирным мясом, - посоветовал онколог.

Наука Общество Здоровье Онкология: как победить рак

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