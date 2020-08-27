Вручение премии "Хрустальная Турандот" перенесли на 2021 год

Организаторы Первой театральной премия России "Хрустальная Турандот" приняли решение не проводить церемонию награждения в этом году, а в 2021 году вручить лауреатам изящные статуэтки китайской принцессы, героини знаменитой сказки Карло Гоцци, сразу по итогам двух сезонов. Причина более чем очевидна - пандемия коронавируса, из-за которой театры были вынуждены досрочно завершить театральный сезон.

"В связи со сложившейся ситуацией Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот" считает справедливым и обоснованным в этом году церемонию награждения не проводить. В 2021 году решено провести вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов", - заявил журналистам основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.

Он напомнил, что московские театра были вынуждены закрыться еще в марте. Из-за этого были поставлены на паузу и не дошли до зрителя десятки премьер.

"Известно, что самые яркие события любого сезона разворачиваются как раз в это время - с марта по июнь", - добавил Беленький и пригласил всех вместе отметить 30-летие "Хрустальной Турандот" в 2021 году.