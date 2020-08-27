Вручение премии "Хрустальная Турандот" перенесли на 2021 год

Новости

В Барселоне уроки перенесут в парки и музеи 13:36
Третьяковка закрыла пострадавшие от подтопления залы до 1 сентября 13:29
Софинансирование на реабилитацию инвалидов получат 60 регионов 13:26
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию 13:20
Американские кинокритики отказались рецензировать "Новых мутантов" 13:15
Минпросвещения обнародовало требования к составлению словарей 13:11
Пассажиропоток в столичных аэропортах в июле вырос в 2,3 раза к июню 13:10
Лукашенко: Против Беларуси развязаны гибридная война и "дипломатическая бойня" 13:09
Ученые разработали детектор столкновений, наблюдая за саранчой 13:09
Что покажет военно-технический форум "Армия-2020" на Урале 13:08
У фильма "Цой" снова перенесена дата проката 13:05
Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19 центра "Вектор" 13:05
Следователи МВД проводят проверку в связи с госпитализацией Навального 13:04
В центре Екатеринбурга произошел взрыв в автомобиле 13:03
Красноярский край первым в СФО перейдет к третьему этапу снятия ограничений 12:43
Петербуржцы попросили законодателей запретить песню "Третье сентября" 12:39
Режиссер "Лары Крофт" снимет скандинавское кайдзю "Тролль" 12:27
Вышел трейлер первого российского сериала о Telegram-каналах 12:17
Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет 12:06
В Москве бандиты вымогали у женщины деньги, угрожая расправиться с внуками 11:55
Сезон в НБА может быть отменен из-за новой волны протестов в США 11:50
Школьники 14 регионов займутся сбором батареек для переработки 11:40
Netflix закрыл "Видоизмененный углерод" 11:30
Новую комедию с Янковским и Собчак покажут в Сети 11:26
Япония и США будут вместе осваивать Луну 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
27.08.2020 12:48
Рубрика: Культура

Вручение премии "Хрустальная Турандот" перенесли на 2021 год

Текст: Наталья Лебедева
Организаторы Первой театральной премия России "Хрустальная Турандот" приняли решение не проводить церемонию награждения в этом году, а в 2021 году вручить лауреатам изящные статуэтки китайской принцессы, героини знаменитой сказки Карло Гоцци, сразу по итогам двух сезонов. Причина более чем очевидна - пандемия коронавируса, из-за которой театры были вынуждены досрочно завершить театральный сезон.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Максимов: Театр - это место, где заработать репутацию проще, чем потерять

"В связи со сложившейся ситуацией Первая театральная премия России "Хрустальная Турандот" считает справедливым и обоснованным в этом году церемонию награждения не проводить. В 2021 году решено провести вручение хрустальных наград по итогам двух сезонов 2019/2020 и 2020/2021 годов", - заявил журналистам основатель премии, режиссер и продюсер Борис Беленький.

Он напомнил, что московские театра были вынуждены закрыться еще в марте. Из-за этого были поставлены на паузу и не дошли до зрителя десятки премьер.

"Известно, что самые яркие события любого сезона разворачиваются как раз в это время - с марта по июнь", - добавил Беленький и пригласил всех вместе отметить 30-летие "Хрустальной Турандот" в 2021 году.

Культура Театр

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 4711 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"
Как создавал шедевры потерявший слух композитор Бетховен
Запрет на массовые детские мероприятия не коснется театров и цирков