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27.08.2020 00:00
Рубрика: Власть

Доверие проверят голосами

Выборы губернаторов идут по референдумным сценариям
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 191(8245)
Во всех 18 регионах, где проходят прямые выборы губернаторов, кампании пока идут по референдумным сценариям. Фактически это означает, что 13 сентября избиратели должны высказаться: доверяют ли они действующему главе субъекта РФ. К такому выводу пришли эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в докладе о выборах-2020.

Для такого утверждения есть несколько причин: авторитет и популярность действующих руководителей в ряде регионов, успехи в борьбе с СOVID-19, умение лоббировать интересы субъекта на федеральном уровне. Кроме того, в некоторых случаях оппозиционные партии просто не смогли представить своих ярких кандидатов. Заметим, что на новые сроки переизбираются девять действующих глав регионов и столько же врио губернаторов.

Фото: РИА Новости
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"Многие врио стартовали с электоральными рейтингами в пределах 30-40% и к июлю - августу "доросли" до 50-60%. Действующие главы на старте имели более высокие рейтинги, которые вполне успешно наращивали", - отмечают авторы доклада.

К примеру, аналитики указывают на Татарстан, Брянскую и Ленинградскую области, где действующие главы обладают солидным авторитетом и высокой популярностью благодаря своим достижениям. Из доклада также следует, что эффективным управленцем в борьбе со вспышками с COVID-19 показал себя врио главы Коми Владимир Уйба. Кроме того, эксперты отмечают успехи врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева при ликвидации последствий локальных катастроф (вспомним Тулун). Умеют лоббировать интересы своих регионов руководители Камчатского и Пермского краев, Архангельской и Калужской областей, Севастополя. В Коми, Архангельской и Брянской областях референдумные сценарии сложились в том числе благодаря межпартийным "сделкам".

"Наконец, где-то у оппозиционных партий изначально не имелось ярких и/или ресурсных кандидатов, способных претендовать на что-то большее, чем второе место со значительным отрывом от первого", - говорится в докладе. В качестве примера приводятся Татарстан, Костромская область.

В целом авторы доклада отмечают, что в этом политическом сезоне-2020 наиболее эффективной тактикой ведения избирательной кампании для врио губернаторов стала работа по социально-экономическим проблемам. "Безоглядная вера в то, что вслед за сменой руководителя жизнь в регионе непременно улучшится, причем сразу, уступает место умному выбору адекватных администраторов и политиков", - утверждают эксперты.

Самой эффективной тактикой 2020 года стала работа в социально-экономической сфере 

Что касается выборов в региональные парламенты, то авторы доклада прогнозируют: во всех 11 субъектах, где они состоятся, первые места займет "Единая Россия". Даже в тех регионах, где возможно снижение представительства партии в выборных органах, "единороссы" с высокой долей вероятности сформируют фракции большинства. Такому результату, по мнению аналитиков, будут способствовать развитая инфраструктура ЕР, "встроенность" в работу местных органов власти, работа волонтеров в период карантина.

Власть Работа власти Госуправление

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