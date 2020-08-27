Вышел трейлер седьмой части хоррора "Дрожь земли"

Для самых стойких и обладающих непрошибаемым чувством юмора - на YouTube-канале SyFy Wire опубликован трейлер седьмого фильма грабоид-серии "Дрожь земли" (Tremors) - с подзаголовком Shrieker Island. Она знаменует тридцатилетие франшизы.

Непотопляемый выживальщик Берт, стойко работающий на серии начиная с самого первого фильма (1990), - в деле. Играет его, разумеется, Майкл Гросс. Давно разменявший восьмой десяток, но выглядящий по-прежнему огурцом.

Плюс на борту новые модификации монстров и фактурный Ричард Брэйк, знакомый нам по лентам Роба Зомби.

По сюжету опуса некие азартные охотники за трофеями генетически модифицируют грабоидов, выпустив полученных чудовищ на небольшом островке, где устраивают на них сафари. Но в какой-то момент предприятие, разумеется, выходит из-под контроля и заметно поумневшие монстры начинают расползаться и разбегаться окрест, учиняя грозный террор.

В результате застрельщики гешефта вынуждены обратиться к настоящему эксперту - Бёрту Гаммеру. А он-то уж знает толк!

Поставил картину Дон Майкл Пол, сценарист - на минутку - "Харлея Дэвидсона и ковбоя Мальборо", снявший пятую и шестую части Tremors, четвертое "Озеро страха", четвертую "Смертельную гонку", пятого "Царя скорпионов", пятого "Снайпера" и второго "Детсадовского полицейского". Это где вместо Шварценеггера Дольф Лундгрен.

Релиз на физических носителях - 20 октября.