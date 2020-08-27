В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир". По его данным, средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5 процента по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 руб., объем повседневных расходов упал на 10,3 процента - до 3843 руб. Какое-то время, по мнению аналитиков, наблюдался эффект отложенного спроса: после самоизоляции россияне возвращались в магазины. Но теперь отложенный спрос удовлетворен.

Снижение потребительской активности после июльского подъема отмечают и эксперты "Сбериндекса". По их оценкам, расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но август-сентябрь, когда граждане станут тратить на отпуск и подготовку к новому учебному году, вновь дадут некоторый подъем. "Не все потеряно, - считает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. - Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5 процентов.

Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но это и поддержало отложенный спрос". Следующий рост покупок может произойти перед новым годом, если ситуация будет нормально развиваться, полагает Миронов, однако, по его мнению, остается угроза финансового кризиса. "В настоящее время, - говорит он, - мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х годов. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, то будут новое падение цен на нефть и прочие проблемы для российской экономики. Вряд ли люди это понимают, но все равно чувствуют ситуацию неопределенности. И опросы компаний это показывают".

В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4.

Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой. Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут отдавать предпочтение дешевым товарам и меньше обращать внимание на бренд.

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем наполовину, 27 процентов - на четверть и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активнее всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах.

Сентябрь станет месяцем активного потребления. А, вернувшись из отпусков, поиздержавшиеся граждане снова начнут экономить

По прогнозам экспертов, до уровней марта 2020 года потребительский спрос будет восстанавливаться еще очень долго и восстановится не раньше 2022-го. "Во-первых, для того чтобы вернуть потребительский спрос, нам нужно вернуть тот же уровень занятости, который был до карантина, - говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Соответственно, нам нужно обеспечить рабочими местами не менее 2-3 млн человек. А мы понимаем, что процесс увольнений окончательно еще не завершился. В августе-сентябре увольнения продолжатся в силу того, что ряд компаний этот период просто не переживет".

Как бы то ни было, сентябрь станет месяцем активного потребления. А, вернувшись из отпусков, поиздержавшиеся граждане снова начнут экономить.