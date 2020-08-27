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27.08.2020 19:45
Рубрика: Власть

Вернулись к экономии

Текст: Валерий Выжутович (политический обозреватель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 192(8246)
В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле. Таковы результаты исследования, проведенного холдингом "Ромир". По его данным, средний чек за первую неделю августа сократился на 3,5 процента по сравнению с июльскими уровнями и составил 553 руб., объем повседневных расходов упал на 10,3 процента - до 3843 руб. Какое-то время, по мнению аналитиков, наблюдался эффект отложенного спроса: после самоизоляции россияне возвращались в магазины. Но теперь отложенный спрос удовлетворен.

Снижение потребительской активности после июльского подъема отмечают и эксперты "Сбериндекса". По их оценкам, расходы россиян с 3 по 9 августа упали на 2,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но август-сентябрь, когда граждане станут тратить на отпуск и подготовку к новому учебному году, вновь дадут некоторый подъем. "Не все потеряно, - считает заместитель директора института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов. - Несмотря на кризисы, мы видим, что продолжается рост номинальных заработных плат у работающего населения. Они растут достаточно равномерно по федеральным округам. Даже если учитывать инфляцию, то прирост реальной зарплаты в регионах составит от 3,5 до 5 процентов.

Конечно, это создает некоторые убытки для компаний, потому что зачастую они выручку не получают, но зарплаты вынуждены выплачивать, чтобы получать антикризисную поддержку. Но это и поддержало отложенный спрос". Следующий рост покупок может произойти перед новым годом, если ситуация будет нормально развиваться, полагает Миронов, однако, по его мнению, остается угроза финансового кризиса. "В настоящее время, - говорит он, - мы наблюдаем пятую глобальную рецессию в реальном секторе начиная с 70-х годов. Но все предыдущие четыре рецессии сопровождались второй волной, связанной с финансовым кризисом. Если это произойдет, то будут новое падение цен на нефть и прочие проблемы для российской экономики. Вряд ли люди это понимают, но все равно чувствуют ситуацию неопределенности. И опросы компаний это показывают".

В начале августа расходы россиян вновь начали снижаться после оживления в июле

Экономический кризис, вызванный пандемией, заставил граждан не только меньше тратить на одежду, путешествия и развлечения, но и экономнее питаться. Многие переходят на более дешевую еду, не обращая внимания на ее качество. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым. По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах сейчас составляет 17,7 процента - на 0,8 процента выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась с 35,8 процента до 34,4.

Выжутович: Реформирование страны продолжится, но с ответом на новые вызовы

Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7 процента, то теперь она выросла до 22,8, в продаже шоколадных конфет на развес - с 14 процентов до 15,7, в продаже майонеза - с 7,3 до 9,5. Директор по работе с ретейлерами "Nielsen Россия" Константин Локтев сказал, что почти четверть респондентов отмечают влияние пандемии и мер, которые были приняты для борьбы с нею, на доходы населения. Он также сообщил, что 66 процентов потребителей заметили повышение цен, а 30 процентов опрошенных стали чаще искать товары со скидкой. Эксперты прогнозируют развитие собственных торговых марок (СТМ): потребители будут отдавать предпочтение дешевым товарам и меньше обращать внимание на бренд.

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат), 35 процентов россиян стали меньше тратить на продукты, 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду, а 38 процентов увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42 процента респондентов сократили свои расходы более чем наполовину, 27 процентов - на четверть и всего 8 процентов отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72 процента) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64 процента граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии. Активнее всех сокращают расходы пожилые люди и граждане с низкими доходами. Более половины россиян сообщили, что выросли их расходы. Среди причин 33 процента опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28 процентов до 44 доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг. Основная экономия - на продуктах.

Сентябрь станет месяцем активного потребления. А, вернувшись из отпусков, поиздержавшиеся граждане снова начнут экономить 

По прогнозам экспертов, до уровней марта 2020 года потребительский спрос будет восстанавливаться еще очень долго и восстановится не раньше 2022-го. "Во-первых, для того чтобы вернуть потребительский спрос, нам нужно вернуть тот же уровень занятости, который был до карантина, - говорит проректор Финансового университета Александр Сафонов. - Соответственно, нам нужно обеспечить рабочими местами не менее 2-3 млн человек. А мы понимаем, что процесс увольнений окончательно еще не завершился. В августе-сентябре увольнения продолжатся в силу того, что ряд компаний этот период просто не переживет".

Как бы то ни было, сентябрь станет месяцем активного потребления. А, вернувшись из отпусков, поиздержавшиеся граждане снова начнут экономить.

Власть Позиция Колонка Валерия Выжутовича

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