Windows 10 меняет дизайн. Как она теперь выглядит

Фото: istock
Разработчики из Microsoft начали внедрять новые элементы дизайна в обновлениях Windows 10. В частности, многие элементы интерфейса избавились от прямых углов и получили более приятные глазу скругления по краям.
Как пишет Windows Latest, в течение последних нескольких недель без предупреждения изменили свой внешний вид встроенные системные приложения: "Календарь", "Карты", "Калькулятор", "Фото" и другие.
Фото: Microsoft
Кроме того, контекстные меню также обзавелись скругленными углами.
Фото: Microsoft