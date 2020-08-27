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Windows 10 меняет дизайн. Как она теперь выглядит

Текст:   Антон Благовещенский
27.08.2020,  
18:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Разработчики из Microsoft начали внедрять новые элементы дизайна в обновлениях Windows 10. В частности, многие элементы интерфейса избавились от прямых углов и получили более приятные глазу скругления по краям.

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Как пишет Windows Latest, в течение последних нескольких недель без предупреждения изменили свой внешний вид встроенные системные приложения: "Календарь", "Карты", "Калькулятор", "Фото" и другие.

Фото: Microsoft

Кроме того, контекстные меню также обзавелись скругленными углами.

Фото: Microsoft
Microsoft
Фото: Скриншот YouTube
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