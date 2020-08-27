Зачем пытались захватить посольство Ливии в Беларуси

Советник по безопасности временного поверенного в делах Ливии в Беларуси Станислав Кудряшов рассказал, какой может быть причина попытки захвата посольства Ливии в Минске 27 августа, когда группа из примерно 30 человек попыталась проникнуть на территорию дипмиссии.

"Безусловно, это было организовано в интересах правительства в Триполи", - цитирует ТАСС слова Кудряшова. По словам советника, это была попытка силового захвата.

Группа людей попыталась ворваться на территорию посольства около 6 утра, однако сотрудникам посольства удалось остановить их. В ходе нападения временный поверенный в делах Ливии в Беларуси получил небольшие травмы, но сейчас он уже в порядке, отметил Кудряшов.