Захарова опровергла подготовку к обмену заключенными между РФ и США

Сообщения о якобы ведущихся между Москвой и Вашингтоном переговорах об обмене заключенными не соответствуют действительности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В частности, она опровергла данные из американских СМИ о том, что стороны обсуждают подготовку обмена осужденного в июне в РФ за шпионаж и приговоренного к 16 годам колонии гражданина США Пола Уилана на россиян, находящихся в тюрьмах Соединенных Штатов.

"Как ранее уже отмечалось представителями руководства министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - сказала Захарова.