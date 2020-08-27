Замглавред "РГ" получила премию "Медиа-менеджер России"

Двадцатую юбилейную национальную премию "Медиа-менеджер России" в этом году решили проводить реально, а не виртуально. Благо, и погода, и общая ситуация, связанная с пандемией, это позволяют. Виртуальный мир и так слишком долго брал на себя повышенные нагрузки, а предстоит еще больше - люди смогли оценить удобные стороны онлайн-общения, в том числе и в плане работы.

В этом году медиаменеджерам и их структурам пришлось работать в онлайн-формате больше обычного. Поэтому для "РГ" символично, что впервые награду на премии (статуэтка, напомним, в виде Чайки), получила заместитель главного редактора издания Оксана Задунайская, которая и занимается тем, как выглядит наша газета в онлайн-пространстве.

Задунайская возглавляет сайт "РГ" с 2012 года. За это время онлайн-ресурс нашего издания превратился в большой портал, где есть и видео, и аудио, и печатные материалы. На нем публикуются законы РФ, все тематические издания и вкладки, что находятся в "орбите" "РГ" - также представлены на нашем портале. Сайт "РГ" несколько раз проводил ребрендинг, и теперь работа на нем организована наиболее удобным образом, о чем также свидетельствует число подписчиков - в 2020 году аудитория сайта "РГ" преодолела отметку в 40 млн уникальных пользователей в месяц. У самого сайта есть награда, и не одна: к примеру он лауреат премии Рунета в номинации "Культура и массовые коммуникации".

А вот руководитель сайта Оксана Задунайская личную именную награду как медиаменеджер получает впервые. Хотя дело свое знает очень хорошо, прошла все этапы большого пути - от выпускающего редактора до заместителя шеф-редактора сайта и заместителя главного редактора.

Награду Задунайской вручили в номинации "Интернет-СМИ" в категории "Онлайн-СМИ". Она получила ее из рук публициста и радиоведущего Сергей Мардана и руководителя проектов "Яндекса" Марины Сурыгиной. Оксана в ответ поблагодарила руководство "РГ" "за то, что когда-то нее поверили, а также отметила свою команду, редакцию сайта "РГ". "Мне повезло с сайтом "Российской газеты", а сайту "РГ" повезло с людьми", - призналась она.

Формулировка приза - "За успешное управление и развитие новых форматов, а также выведение ресурса RG.ru в ТОП российских интернет-СМИ". Вместе с Задунайской в номинации в этом году коллеги из ТАСС, издания "Аргументы и факты" и другие. Победители были определены методом онлайн-голосования.

В других номинациях "Чайку" в этом году получили многие партнеры, с которыми работает "РГ". Так, приятно поздравить лауреата номинации "Устойчивое развитие и социальная ответственность медиабизнеса" в категории "За организацию и проведение собственных мероприятий в сфере социальной ответственности" Александра Куприянова, главного редактора "Вечерней Москвы", которого наградили "За успешную и эффективную реализацию социально значимых проектов в столичном печатном издании". "За вклад в развитие отрасли" вручили "Чайку" Александру Широких, исполнительному вице-президенту и генеральному директору Национальной ассоциации телерадиовещателей с формулировкой "За внедрение законопроекта о 22-й кнопке для муниципальных каналов и развитие ассоциации". Президент Трансконтинентальной медиакомпании Александр Митрошенков стал одним из лучших медиаменеджеров года "За сохранение лидерства на рекламном рынке, работу с крупнейшими мировыми и российскими компаниями, а также за разработку уникальной системы спонсорской рекламы в российских медиа". В номинации "Медиахолдинги" был награжден Рафаел Минасбекян, генеральный директор группы компаний ГПМ КИТ в составе холдинга "Газпром-медиа". Награду вручили "За выдающиеся индустриальные достижения, создание и эффективное управление ГК ГПМ КИТ, занявшей лидирующее положение на рынке".

Поздравляем этих и других коллег с заслуженной наградой.