Женская сборная страны, руководимая итальянским специалистом Серджио Бузато, провела свой первый матч в 2020 году. Из-за абсолютной несыгранности национальная дружина на старте товарищеского турнира в Калининграде уступила третьей по рангу команде Суперлиги "Уралочке-НТМК", представляющей всю Свердловскую область - 1:3 (26:24, 17:25, 15:25, 15:25).

Бузато выпустил в стартовом составе связующую Татьяну Романову, диагональную нападающую Татьяну Ежак (Юринскую), доигровщиков Ирину Воронкову и Татьяну Кошелеву, блокирующих Ирину Фетисову и Ангелину Лазаренко, либеро Анну Подкопаеву (Малову).

У сборной пока "сырая" игра, что обусловлено и отсутствием должного количества совместных тренировок, и вообще простоем. Все официальные международные соревнования сезона-2020 были отменены из-за пандемии. На Кубке губернатора Калининградской области, проходящем во дворце спорта "Янтарный", действуют несколько исключений из классического регламента. На матч можно заявлять 15 девушек вместо стандартных 14, за сет разрешается делать не шесть замен, а восемь. Плюс к этому волейболистки из числа участниц турнира во встречах формата "национальная дружина - команда Суперлиги" играют за свои нынешние клубы.

Возможно, сборной вчера не хватило мощи атак нападающей Ксении Парубец, которая сражалась в форме "Уралочки" и стала лучшим бомбардиром встречи, заработав 25 очков. Самые результативные у главной команды страны - Воронкова (13) и Кошелева (11).

Почти наверняка подопечные Бузато смогут наращивать качество своего выступления в оставшихся двух турах. Во второй встрече игрового дня местный "Локомотив", завоевавший "серебро" Суперлиги-2019/20, взял верх над действующим чемпионом командой "Динамо-Ак Барс" (Казань) со счетом 3:0.

Где будем смотреть

28 августа, пятница, "Матч ТВ"

15.55. Сборная России - "Динамо-Ак Барс" (Казань). Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

18.55. "Локомотив" (Калининградская обл.) - "Уралочка-НТМК". Прямая трансляция.