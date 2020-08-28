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28.08.2020 17:08
Рубрика: Экономика

Бизнесмены РФ получили 172 тысячи льготных кредитов на 271 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова

Российские предприниматели получили 172 тысячи льготных кредитов под 2% годовых на общую сумму 271 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Экспертного центра при Уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

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В частности, там говорится, что с апреля 2020 года российский бизнес подал в банки около 545 тысяч заявок на участие в программах "антикризисного" льготного кредитования и реструктуризацию уже выданных ранее займов. "Сейчас можно с уверенностью говорить, что наиболее востребованной мерой поддержки, оказываемой через банковскую систему, являются кредиты "на возобновление деятельности" (под 2%), выдаваемые в соответствии с постановлением правительства РФ №696. На их долю пришлось более половины всех заявок - 316 тысяч", - говорит руководитель экспертного центра Анастасия Алехнович, слова которой приводятся в сообщении.

Чуть меньшей популярностью у предпринимателей пользовались "кредитные каникулы" (более 92 тысяч обращений), а также кредиты "на зарплату" (87 тысяч) и собственные программы реструктуризации банков (48 тысяч обращений).

Реже всего, отмечается в сообщении, предприниматели обращались в банки за программой реструктуризации "1/3", на нее пришлось менее 1% от всех заявок (1,4 тысячи обращений).

Фото: Александр Корольков
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В исследовании Экспертного центра также говорится, что успешнее всего удовлетворялись заявки предпринимателей на участие в собственных программах реструктуризации банков (более 62% одобрений от общего количества поступивших) и заявки на предоставление "кредитных каникул" (более 61%). Из обращений за кредитами "на возобновление деятельности" по состоянию на 19 августа удовлетворено 54,5% заявок.

Худший показатель удовлетворения заявок оказался у кредитов "на зарплату" - чуть более 34%.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Бизнес

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