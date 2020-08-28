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28.08.2020 15:52
Рубрика: Общество

Чисто российский экипаж может полететь на МКС будущей весной

Текст: Наталия Ячменникова
Первый в истории Международной космической станции экипаж, состоящий только из российских космонавтов, может полететь на корабле "Союз МС-18" весной 2021 года. Запуск корабля с ракетой-носителем "Союз-2​​​.1а" с космодрома Байконур намечается на 10 апреля 2021 года. В экипаж "Союза МС-18" предлагается включить трех российских космонавтов: Олега Новицкого, Петра Дуброва и Андрея Борисенко. Состав экипажа пока не утвержден.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предыдущий полностью российский экипаж в составе Сергея Залетина и Александра Калери отправился на корабле "Союз ТМ-30" на орбитальную станцию "Мир" в апреле 2000 года. К МКС экипажи из только российских космонавтов не летали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По словам источника, необходимость отправки полностью российского экипажа связана с ожидающимся в апреле будущего года прилетом на МКС нового российского модуля "Наука", что потребует выполнения множества работ.

Фото: iStock
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В конструкции модуля "Наука" предусмотрены унифицированные рабочие места - устройства для установки и подключения научного оборудования внутри и снаружи станции, благодаря чему он может быть адаптирован под многие задачи. Напомним, этот модуль - 17-й для МКС. И он должен стать одним из самых больших на станции. Лабораторный модуль очень ждут и космонавты, и ученые: с его появлением научные исследования на орбитальной станции должны выйти на принципиально новый уровень.

Высокая степень автоматизации модуля "Наука" позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос. Многие операции за бортом космической станции можно будет выполнять, не выходя из нее.

Общество Космос Запуски "Союзов"

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