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28.08.2020 13:12
Рубрика: Спорт

ЦСКА увеличил предложение "Спортинга" за Палинью

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES Фото: EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES
Фото: EPA-EFE/MIGUEL A. LOPES

ЦСКА увеличил предложение по трансферу португальского полузащитника Жоау Павлиньи.

Фото: AP Photo/Liamara Polli
ЦСКА объявил о переходе бразильского защитника Фукса

Об интересе российского клуба стало известно еще около месяца назад. Тогда португальские СМИ сообщали, что армейцы предложили за игрока около 10 миллионов евро, тогда как "Спортинг" хотел 15 миллионов евро.

И вот теперь, как передает A Bola, ЦСКА предложил 12 миллионов евро. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

Палинья играл два созона за "Брагу" на правах аренды. В сезоне 2019/20 хавбек провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.

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