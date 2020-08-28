ЦСКА увеличил предложение "Спортинга" за Палинью

ЦСКА увеличил предложение по трансферу португальского полузащитника Жоау Павлиньи.

Об интересе российского клуба стало известно еще около месяца назад. Тогда португальские СМИ сообщали, что армейцы предложили за игрока около 10 миллионов евро, тогда как "Спортинг" хотел 15 миллионов евро.

И вот теперь, как передает A Bola, ЦСКА предложил 12 миллионов евро. Сообщается, что стороны близки к заключению сделки.

Палинья играл два созона за "Брагу" на правах аренды. В сезоне 2019/20 хавбек провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.