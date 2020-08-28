Детей пока не будут прививать от коронавирусной инфекции, рассказал на Общероссийском родительском собрании министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он также добавил, что начинается сезонная вакцинация детей от гриппа.

"От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут, - рассказал Михаил Мурашко. - Сезонная вакцинация от гриппа рекомендована всем детям, начиная с шести месяцев. Планируется прививать детей только от сезонного гриппа".

Мурашко отметил, что наблюдение и изучение вакцины от коронавирусной инфекции продолжается.

"Для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты и исследования, - рассказал он. - Только получив полную картину влияния на детский организм, только после этого будем рассматривать (вакцинацию детей - прим. "РГ")".