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28.08.2020 07:20
Рубрика: Общество

Доступный витамин оказался способным продлить жизнь

Текст: Оксана Грибанова

Исследователи из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что витамин C, который можно получить из массы продуктов, помогает сохранить мышечную массу после 50 лет. Витамин также способствует защите клеток и тканей организма от вредных свободных радикалов, связанных с преждевременным старением.

Фото: iStock
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- Люди в возрасте после 50 лет теряют до одного процента мышечной массы ежегодно. Это грозит развитием саркопении - атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, появлением возрастной слабости, общим снижением качества жизни, ранним старением и преждевременной смертью, - объяснил профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич при UEA.

Исследователь отметил, что нормальный уровень витамина С в организме помогает защитить клетки и ткани от потенциально вредных свободных радикалов. Последние, не встречая сопротивления, провоцируют разрушение мышц, тем самым ускоряя старение. Сообщается, что в рамках работы специалисты проанализировали данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет.

- Витамин С оказался полезным для предотвращения возрастной потери мышечной массы. Важно, что этот витамин достаточно доступен. Его можно получить из многочисленных овощей и фруктов. Для большинства людей будет достаточно ежедневной порции цитрусовых - если нет противопоказаний, - уточнил доктор Ричард Хейхо.

Специалисты предупредили, что употребление каких-либо витаминных добавок необходимо согласовать с врачом.

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