Доступный витамин оказался способным продлить жизнь

Исследователи из Университета Восточной Англии (UEA) выяснили, что витамин C, который можно получить из массы продуктов, помогает сохранить мышечную массу после 50 лет. Витамин также способствует защите клеток и тканей организма от вредных свободных радикалов, связанных с преждевременным старением.

- Люди в возрасте после 50 лет теряют до одного процента мышечной массы ежегодно. Это грозит развитием саркопении - атрофического дегенеративного изменения скелетной мускулатуры, появлением возрастной слабости, общим снижением качества жизни, ранним старением и преждевременной смертью, - объяснил профессор Айлса Уэлч из Медицинской школы Норвич при UEA.

Исследователь отметил, что нормальный уровень витамина С в организме помогает защитить клетки и ткани от потенциально вредных свободных радикалов. Последние, не встречая сопротивления, провоцируют разрушение мышц, тем самым ускоряя старение. Сообщается, что в рамках работы специалисты проанализировали данные более 13 тысяч человек в возрасте от 42 до 82 лет.

- Витамин С оказался полезным для предотвращения возрастной потери мышечной массы. Важно, что этот витамин достаточно доступен. Его можно получить из многочисленных овощей и фруктов. Для большинства людей будет достаточно ежедневной порции цитрусовых - если нет противопоказаний, - уточнил доктор Ричард Хейхо.

Специалисты предупредили, что употребление каких-либо витаминных добавок необходимо согласовать с врачом.