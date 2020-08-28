Кристофер Нолан считает, нет, свято верит, что чем сложнее и замороченнее кино, тем оно круче. Не то чтобы он этому принципу неотступно каждый раз следовал, но общее представление о его фильмах сложилось приблизительно такое: Нолан - это очень много всего, длинно, богато, пафосно и сложно. То же самое можно сказать и про "Довод". С небольшими поправками: очень много всего, длинно, богато, невероятно пафосно и чрезвычайно сложно. Сложнее не бывает. Или, по крайней мере, не бывало у Нолана.

Однако, как ни парадоксально, "Довод" - вещь до банальности простая. Шпионский боевик про суперагента. Этого суперагента после одной операции на Украине, когда всё пошло не по плану, вербует тайная организация. Настолько тайная, что многие её члены вообще ни в зуб ногой, чем и зачем они занимаются. Ясно одно: создана организация - кем бы то ни было - с целью спасти мир. От злого русского олигарха, от кого же ещё. Никогда такого не было, как говорится. Следовательно, задача суперагента сводится к тому, чтобы помешать русскому олигарху уничтожить человечество.

Кажется, элементарно. Но это же Нолан, у Нолана элементарно не бывает, у Нолана должно быть сложно. И он вводит в мир фильма элемент, призванный всё максимально усложнить. Это на самом деле всего лишь старая добрая темпоральная фантастика, но с одним весомым нюансом. Как правило, в темпоральной фантастике перемещения во времени осуществляются посредством мгновенной телепортации. Хоп - и вы уже на Диком Западе. Или в далёком будущем. А здесь механизм перемещения как бы более реалистичный. Вместо машины времени - машина для инверсии времени, благодаря которой можно двигаться во времени назад. И тогда для субъекта всё вокруг будет задом наперёд, а для всего вокруг - наоборот.

И с этой хохмой Кристофер Нолан едет в Одессу. В смысле запихивает её в шпионский боевик, чтобы всех запутать. Что характерно, Нолан ведёт себя так, будто это именно он сейчас придумал темпоральную фантастику, и до него ничего подобного никогда не было. А раз ничего подобного никогда не было, встречайте: на голубом глазу абсолютный хит фильмов про путешествия во времени, самый затасканный штамп жанра - реплика "не где, а когда". Вслед за которой стройными рядами маршируют тематические каламбуры вроде "это случилось завтра". И замыкает парад остроумно видоизменённая цитата из "Касабланки" про начало прекрасной дружбы. Говорят, на съемках сцены, в которой она произносится, Кристофера накрыло такой волной экстаза от осознания своей гениальности, что двое суток откачивали потом.

Одними темпоральными каламбурами всё, естественно, не ограничивается. Нолан крутит временем, как тот парень из клипа двадцатилетней давности на Freestyler ("ракамакафо"), но если парень из клипа время гонял вперёд-назад как попало, чисто для развлечения, то Нолан совсем не как попало, а согласно гениальному замыслу. Чтобы палиндром сложился. И таки складывается, да. Не как у Велимира Хлебникова, но тоже неплохо. Злодей носит фамилию Сатор, ещё некий Арепо упоминается, с оперы всё начинается, Rotas - название корпорации, Tenet - название фильма и часть условного кода для членов тайной организации, которая тоже называется Tenet. Sator Arepo Tenet Opera Rotas. И весь фильм не без натяжки, но можно назвать одним большим палиндромом.

А палиндром составить - это вам не тили-тили, это вам не трали-вали. Тем более когда путешествия во времени небывалые. Поэтому основное предназначение нолановского "изобретения" - чтобы было максимально сложно и непонятно. В "Начале" для тех же целей были придуманы уровни сна, но с уровнями сна всё недостаточно сложно: ты либо ныряешь на следующий уровень, либо выныриваешь на предыдущий, а там крутишь волчок и смотришь. С инверсиями куда интереснее: ты в одну сторону бежишь, допустим, а кто-то в другую сторону бежит, причём этот кто-то может одновременно бежать в ту же сторону, что и ты, то есть быть в двух временах одновременно, и поди разбери, кто в правильном времени, а кто в неправильном, если все бегут кто куда. Чем сложнее, тем круче, помните?

Но если все бегут кто куда или, например, кто куда едут, то это ещё туда-сюда - зрелищно, увлекательно, впрямь оригинально. Взрывы схлопываются, пули в стволы залетают, машины разбитые с крыши на колёса кувыркаются и устремляются по шоссе. Этого-то мы и ждали с нетерпением, умопомрачительных дорогостоящих фокусов. Однако чтобы на них поглазеть, надо запастись изрядным терпением, поскольку в "Доводе" гораздо больше внимания уделено безэмоциональным, как рыба, диалогам. В которых все с серьёзным видом на пониженных тонах каламбурят, объясняют темпоральные парадоксы многозначительным "что случилось, то случилось", а чаще всего - загадочно говорят о чём-то непонятном. Суть тем не менее примерно одна: надо украсть картину, иначе миру конец. Почему? Потому что. И барышне, жене олигарха, с сыночком её помочь надо - это первостепенно, естественно, мир никуда не денется (ну, то есть денется, но вы понимаете).

А заметили, да, что мы ни словом почти не обмолвились ни об одном из персонажей? Хотя среди них и персонаж Юрия Колокольникова встречается. Это потому что Кристоферу Нолану на них, по большому счёту, плевать. Злой русский олигарх - скучнейший, главный женский персонаж - шаблонная дама в беде (нет, вы видели, какой шовинист!), главный герой отпускает пару недурных шуток и в целом на живого человека больше всех похож, но это лишь потому, что он главный герой, и ему положена хоть какая-нибудь вразумительная арка, а Паттинсон недавно признался, что вообще не въехал, над чем работал, и по его игре это бывает заметно. Сюжет, как было сказано, без всех темпорально-палиндромных наворотов - банальнейший. Есть мнение, что "Довод" надо посмотреть несколько раз, и вот тогда-то только всё как следует прояснится, но чему там проясняться, одному Нолану и ведомо. Нолану, который, точно очень жадный ребёнок, играется с новой игрушкой и хочет, чтобы все на это смотрели.

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