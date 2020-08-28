Бизнесу станет проще получить поддержку от государства

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), который включает данные о числе российских компаний и занятых в них сотрудников, планируется обновлять ежемесячно, а не раз в год, как сейчас. Соответствующую возможность Минэкономразвития прорабатывает совместно с ФНС России, сообщили "РГ" в пресс-службе министерства.

По существующим правилам реестр субъектов МСП обновляется раз в год - 10 августа. То есть с такой периодичностью в него включаются индивидуальные предприниматели и юрлица. В случае нарушений, к примеру, несвоевременного предоставления налоговой отчетности в ФНС за отчетный период, предпринимателей исключают из реестра. Это значит, что на протяжении года бизнес не может в полной мере рассчитывать на меры господдержки, в упрощенном формате заниматься поиском поставщиков (работ, товаров, услуг) и получать кредиты, гарантийную поддержку.

Вопрос с пересмотром периодичности обновления реестра и включения в него новых компаний стал особенно актуальным в связи с Covid-19 - так как многие меры поддержки в этот период были рассчитаны именно на предпринимателей из реестра.

"Практически еженедельно от бизнеса приходили письма с просьбами восстановить их в реестре", - отметила в разговоре с "РГ" вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова, подчеркнув, что нередко речь идет об ошибках при формировании отчетности. По ее словам, новшество не станет панацеей от кризисной ситуации и может быть актуально максимум для 10 тысяч компаний по стране, которые по тем или иным причинам выпадали из реестра. Однако в масштабах страны и с учетом сокращения численности предпринимателей - это нужная инициатива, о которой бизнес говорит уже несколько лет, подчеркнула Дыбова.

После обновления реестра 10 августа в нем насчитывается 5,6 млн субъектов МСП с численностью свыше 15,52 млн работников, по данным ФНС России. Основная доля МСП приходится на микробизнес, где занято более 7,5 млн человек. В малом бизнесе с учетом данных реестра насчитывается 218 тысяч субъектов и еще 17 тысяч - в среднем.

Как пояснили в Минэкономразвития России, реестр показывает, как работает экономический лифт, динамику роста микробизнеса в малый и далее в средний, крупный. "Результаты ежегодного обновления реестра в августе отражают как объективные изменения в секторе малого бизнеса, так и особенности администрирования этого реестра, предусмотренные законодательством. В частности, в августе из реестра исключаются предприятия, превысившие пороговые значения для субъектов МСП, либо не сдавшие в установленные сроки налоговую отчетность", - рассказали в министерстве.

Параллельно идет актуализация паспорта нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" с учетом национальных целей. Среди значимых показателей - акцент на рост численности занятых в секторе МСП. Так, в подписанном президентом РФ в конце июля указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", есть пункт об увеличении численности занятых в сфере МСП до 25 млн человек.