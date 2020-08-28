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28.08.2020 18:00
Рубрика: Происшествия

Экс-глава РКК "Энергия" арестован по делу о хищении более млрд руб

Текст: Иван Егоров

Бабушкинский районный суд отправил под стражу бывшего гендиректора РКК "Энергия" Владимира Солнцева по делу о хищении более миллиарда рублей.

Фото: Вадим Брайдов/ТАСС
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Районный суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Солнцева под стражу в СИЗО на два месяца до 3 октября.

Экс-руководителя космической корпорации обвиняют в миллиардном хищении во время поставок электронно-компонентной базы для Научно-энергетического модуля МКС.

По версии следствия, преступная группа во главе с Солнцевым, завысила цены поставляемой космической электроники в три раза, чем нанесла ущерб бюджету в 1 млрд 72 млн рублей. Как отметил представитель следствия в суде, вина Солнцева подтверждается докладными записками, подписанными экс-чиновником, а также показаниями свидетелей. Помимо Солнцева по делу было задержано еще три человека - его бывший заместитель Степан Прохоров, а также гендиректор ФГУП "НПП "Исток" Александр Борисов и бывший директор по закупкам Завода экспериментального машиностроения Александр Прохоров. Организатором преступной группы следствие считает именно бывшего гендиректора "Энергии".

Сам Владимир Солнцев вину в хищении и мошенничестве по госконтракту не признает.

Происшествия Правосудие Следствие

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