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28.08.2020 04:15
Рубрика: Экономика

Эксперт назвала самые популярные антикризисные программы среди бизнеса

Текст: Екатерина Петрова
Российские банки выдали бизнесу на возобновление деятельности с июня этого года более 172 тысяч кредитов на 271 миллиард рублей, таковы данные еженедельного мониторинга доступности и эффективности мер антикризисной поддержки. Исследование подготовлено экспертным центром при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей и предоставлено в распоряжение "Российской газеты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего от бизнеса поступило более 316 тысяч обращений на льготные займы на более чем 814 миллиардов рублей. За одну неделю (с 12 по 19 августа) сумма фактически выданных кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выросла на 18,9% или на 43 миллиарда рублей. При этом зафиксирован небольшой прирост доли отказов в займах - 0,19%.

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Кредиты "на возобновление деятельности" стали самой востребованной мерой господдержки среди бизнеса - на них пришлось более 50% всех заявок по антикризисным программам, сообщила "РГ" директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Анастасия Алехнович. "Удовлетворены уже 54,5% заявок, отказы даны лишь по 21% заявок. При этом еще в июне, когда программа только начинала действовать, показатель удовлетворения заявок предпринимателей находился на более низком уровне - всего 35%", - прокомментировала Алехнович.

По "кредитным каникулам" от субъектов МСП за все время поступило более 92 тысяч обращений (около 17% всех заявок), количество фактически проведенных реструктуризаций превышает 56 тысяч. Объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям составляет около 129 миллиардов рублей. Удовлетворено 61,7% заявок, доля отказов составляет 26,29%. По еще одной программе - кредиты "на зарплату" - российские банки выдали бизнесу более 29 тысяч займов на 55,7 миллиардов рублей. Всего от бизнеса поступило более 87 тысяч обращений на участие в программе (около 16% от всех заявок). За неделю объем выданных кредитов увеличился на 5,14% или на 2, 726 миллиарда рублей. При этом доля отказов в льготных займах оказалась за этот период незначительной 14,72% и выросла лишь на 0,08%.

Также в числе популярных - программа реструктуризации займов по собственным программам банков. Всего по программе было подано более 48 тысяч обращений (около 8% от всех заявок), уже проведено более 30 тысяч реструктуризаций. Лучше всего банками удовлетворяются заявки предпринимателей, поступающие в рамках собственных программ реструктуризации банков (62 %) и "кредитных каникул" (61%), сообщила Алехнович. Наименее востребованной оказалась программа реструктуризации "1/3" - около порядка 1,4 тысяч обращений (менее 1% от всех заявок). По ней реструктурировано 709 кредитов на почти 17,9 миллиардов рублей.

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